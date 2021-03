IPL 2021: श्रेयस की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत बने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान

नई दिल्ली: भारत के स्टार बल्लेबाज को मंगलवार को के आगामी चरण के लिये चोटिल की जगह का कप्तान बनाया गया।अय्यर हाल में समाप्त हुई भारत-इंग्लैंड वनडे श्रृंखला में कंधे की चोट के कारण आईपीएल के पूरे सत्र में नहीं खेल पायेंगे।

दिल्ली कैपिटल्स के चेयरमैन और सह मालिक किरण कुमार गांधी ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘श्रेयस की कप्तानी में हमारी टीम नयी ऊंचाईयों तक पहुंची इसलिये उनकी काफी कमी खलेगी। उनकी अनुपस्थिति में फ्रेंचाइजी ने मिलकर इस साल टीम की कप्तानी के लिये ऋषभ को चुना है। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह मौका हालांकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में आया है लेकिन यह उसके लिये आगे बढ़ने के लिये अच्छा मौका है। मैं उसे नयी भूमिका के लिये शुभकामनायें देना चाहूंगा। ’’

यह 23 साल के पंत के लिये आईपीएल कप्तान के तौर पर पदार्पण होगा। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने बीते समय में दिल्ली की राज्य टीम की कप्तानी की है।

पंत ने कहा, ‘‘मैं दिल्ली में पला बढ़ा हूं, जहां मेरा आईपीएल सफर छह साल पहले शुरू हुआ था। मैंने हमेशा एक दिन इस टीम की कप्तानी का सपना देखा था। और आज, यह सपना सच हो गया, मैं सचमुच टीम के मालिकों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे इस भूमिका के योग्य समझा। शानदार कोचिंग स्टाफ और कई बेहतरीन सीनियर खिलाड़ियों के साथ होने से मैं दिल्ली कैपिटल्स के लिये अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिये उत्साहित हूं। ’’

अय्यर ने पंत को दिल्ली की कप्तानी संभालने के लिये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी करार दिया। उन्होंने कहा, ‘‘जब मुझे कंधे की चोट लगी थी और दिल्ली कैपिटल्स को आईपीएल के इस चरण के लिये नेतृत्वकर्ता की जरूरत थी, मुझे कोई संदेह नहीं था कि ऋषभ इस काम के लिये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होगा। ’’

