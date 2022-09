IPL 2023 तक हो जाएंगे फिट, फैंस ने बुमराह के चोटिल होने के बाद दिए ऐसे रिएक्शन

We will play the world cup without Jadeja and Bumrah pic.twitter.com/2d5dfHKnGC — Sagar (@sagarcasm) September 29, 2022

Jasprit Bumrah and India out of the together. — Gabbbar (@GabbbarSingh) September 29, 2022

Don't worry about bumrah guys , i have talked with some officials and they have assured me that bumrah will be fit and fine. He will comeback in IPL 2023 — Lakshman (@Rebel_notout) September 29, 2022

Now Bumrah going on to play the IPL 2023 without being entirely fit and then being declared injured again right after that Would be so shameful considering we have a 50 over WC at home next year — Loosu Paapa (@CertainSoul) September 29, 2022

Hope bumrah recovers before IPL 2023 — time square

(@time__square) September 29, 2022

Fit before IPL 2023 ?



Bumrah : pic.twitter.com/AsLxL3br5Z — Naveen (@_naveenish) September 29, 2022

Wish Bumrah speedy recovery so that he is at his best before the bigger event, IPL. — mthn (@Being_Humor) September 29, 2022

भारतीय टीम के शीर्ष गेंदबाज पीठ में स्ट्रैस फ्रैक्चर के कारण दक्षिण अफ्रीका टी20 शृंखला और आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 से बाहर हो गये हैं।क्रिकबज़ ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सूत्रों के हवाले से कहा कि बुमराह बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) का रुख करेंगे। अगर बुमराह विश्व कप से पहले पूरी तरह से फिट नहीं हाेते तो यह भारत के लिए झटका माना जाएगा।सूत्रों ने कहा कि विश्व कप के पहले मैच से पूर्व उनके फिट होने पर संदेह है, लेकिन “उम्मीद बरकारर है।”बुमराह ने दो महीने की चोट के बाद वापस आकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो टी20 मुकाबले खेले, हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 में वह टीम का हिस्सा नहीं रहे। भारतीय टीम के फिजियो और चिकित्सीय दल ने बीसीसीआई को सूचित किया है कि दक्षिण अफ्रीका शृंखला के बाकी दो मैचों के लिए भी उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सकता और उन्हें एनसीए जाना होगा।उल्लेखनीय है कि स्ट्रैस फ्रैक्चर को ठीक होने में कम से कम चार हफ्तों का समय लगता है, और विश्व कप में भारत का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को होगा जो सिर्फ तीन हफ्ते दूर है।बुमराह इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में एशिया कप 2022 में भी भारत का हिस्सा नहीं बन पाए थे। बुमराह ऑस्ट्रेलिया शृंखला के लिए टीम में लौटने से पहले एनसीए में रिहैब से गुजरे थे।उनके चोट से में बाहर होने की खबर सुनकर फैंस ने दुखभरे मीम्स ट्विटर पर शेयर किए।तो कुछ फैंस ने कहा कि कोई बात नहीं बुमराह से पहले तो टीम इंडिया में फिट हो ही जाएंगे।