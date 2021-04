CSK के पेसर हेजलवुड IPL 2021 से हटे तो फैंस ने कहा पुजारा से डर गए क्या?

मेलबर्न: ऑस्ट्रेलिया और (सीएसके) के तेज गेंदबाज इस साल एशेज और टी20 विश्व कप के लिये स्वयं को तरोताजा रखने के लिये इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से हट गये हैं।

हेजलवुड को आईपीएल में खेलने वाले आस्ट्रेलिया के अन्य खिलाड़ियों के साथ रवाना होकर सीएसके से जुड़ना था लेकिन उन्होंने नौ अप्रैल से 30 मई तक चलने वाली इस टी20 लीग से हटने और अगले दो महीने घर में बिताने का निर्णय किया।इस 30 वर्षीय गेंदबाज ने पिछले साल यूएई में खेले गये आईपीएल में सीएसके की तरफ से तीन मैच खेले थे।

हेजलवुड ने क्रिकेट.काम.एयू से कहा, ‘‘हमने पिछले 10 महीने जैव सुरक्षित वातावरण में बिताये हैं और इस बीच अलग अलग समय में पृथकवास में भी रहना पड़ा, इसलिए मैंने क्रिकेट से कुछ समय के लिये विश्राम लेने तथा अगले दो महीने आस्ट्रेलिया में अपने घर में बिताने का निर्णय किया। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा आगे व्यस्त कार्यक्रम है और मैं आस्ट्रेलिया की तरफ से अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिये शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना चाहता हूं। ’’

इस तेज गेंदबाज से पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जोश फिलिप और सनराइजर्स हैदराबाद के मिशेल मार्श ने भी आईपीएल से हटने का निर्णय किया। रिपोर्ट के अनुसार आस्ट्रेलिया के कुछ अन्य खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट से हटने पर विचार कर सकते हैं।

गौरतलब है कि चेतेश्वर पुजारा ने हाल ही में सबको चौंकाते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के प्रैक्टिस सैशन में छक्कों की बरसात की थी। पुजारा और हेजलवुड के बीच प्रतिद्वंदिता किसी से छुपी नहीं है। दोनों का ही आमना सामना टेस्ट क्रिकेट में होता है।



हाल ही में हुई बोर्डर गावस्कर सीरीज में दोनों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। कई बार हेजलवुड ने पुजारा के शरीर को निशाना बनाया लेकिन पुजारा टस से मस नहीं हुए। एक दो मौकों पर जरूर हेजलवुड ने पुजारा को आउट किया लेकिन दाएं हाथ का बल्लेबाज ही इस मुकाबले में 20 रहा।

अब जब नेट्स पर चेतेश्वर पुजारा छक्के जड़ने लगे और इसके बाद हेजलवुड के चेन्नई सुपर किंग्स से हटने की खबर आयी तो फैंस ने उनकी चुटकी ली और कहा कि कहीं वह पुजारा से डर के तो आईपीएल नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि नेट्स में कोई गेंदबाज नहीं चाहता कि उसकी गेंदो पर बल्लेबाज छक्के जड़े। कुछ ऐसे ट्वीट्स ट्विटर पर देखने को मिले-



throwing out of the pic.twitter.com/1ZJxWtnZI4 — Aman (@BeInG_a_MaN1) April 1, 2021

I’ve overheard that Josh Hazelwood made himself unavailable as he has to bowl to Pujara in Nets #IPL2021 pic.twitter.com/VddtuMYRxM — All About Cricket (@allaboutcric_) April 1, 2021

Josh Hazlewood when he heard he had to bowl to Pujara in IPL.



pic.twitter.com/OY5ExuwpBk — Subu (@DinkinFlicka_FC) March 31, 2021

Josh Hazlewood has opted out of IPL 2021. becoz he have to Bowl against Pujara at nets#joshhazlewood To #pujara pic.twitter.com/7Kvz6Uqfpe — The COOL DUDE

(@thehrsha) April 1, 2021

जोश हेजलवुड का आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बहुत छोटा सा साथ रहा। पिछले सीजन में ही चेन्नई से जुड़े हेजलवुड मात्र 3 मैच खेल पाए और उन्होंने 64 रन देकर 1 विकेट निकाला।