'एक युग का अंत', विराट कोहली के संन्यास पर क्या कहा क्रिकेट जगत ने





An era ends in Test cricket but the legacy will continue FOREVER! @imVkohli, the former Team India Captain retires from Test cricket.



His contributions to #TeamIndia will forever be cherished! pic.twitter.com/MSe5KUtjep — BCCI (@BCCI) May 12, 2025

Whites off, crown intact





Virat Kohli bids goodbye to Test cricket, leaving behind an unmatched legacy



: https://t.co/VjuXwUrl8P pic.twitter.com/6apbXkubQ0 — ICC (@ICC) May 12, 2025

A man with lion’s passion!

Will miss u cheeks…. pic.twitter.com/uNGW7Y8Ak6

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) May 12, 2025

Congratulations @imVkohli on a stellar Test career. Thank you for championing the purest format during the rise of T20 cricket and setting an extraordinary example in discipline, fitness, and commitment. Your speech at the Lord’s said it all - you played Tests with heart, grit,… pic.twitter.com/sYBhJ5HhJI

— Jay Shah (@JayShah) May 12, 2025

Test cricket brought out the fighter in you and you gave it everything! You played the way greats do, with hunger in your heart, fire in your belly and pride in every stride. Proud of what you've done in whites. Go well King Kohli! @imVkohli pic.twitter.com/ydJBA9W1I8

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) May 12, 2025

Congrats to my biscotti @imVkohli on an epic Test career! Your determination & skill have always inspired me. True legend! #ViratKohli pic.twitter.com/2DnNLRzSrI

— AB de Villiers (@ABdeVilliers17) May 12, 2025

Virat, we’ve shared that era… faced the grind together, lived the long days of Test cricket with pride. Your batting in whites is special — not just in numbers, but in intent, intensity, and inspiration.

Good luck going forward #ViratKohli #TestCricket @imVkohli pic.twitter.com/GSh1Ca6I3G

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) May 12, 2025

The curtain falls on a monumental Test Era





But his legacy lives on, etched in time and carved in pride.



Thank you, Virat Kohli, for the fire, the bravery, and the unmatched passion.



You didn’t just play this format, you elevated it. #ThankYouVirat #PlayBold pic.twitter.com/IdPCXoNDfu

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 12, 2025

There was something about @imVkohli in whites. It wasn’t just skill. It was intent. He didn’t want to survive. He wanted to dominate. To conquer.

And in the process, he gave us 14 years of unforgettable memories. Best of luck for your journey ahead #ViratKohli pic.twitter.com/gTaIRC1el0 — Jhulan Goswami (@JhulanG10) May 12, 2025

Congratulations on a phenomenal Test career, Virat Kohli.

As captain, you didn’t just win matches—you changed mindsets.

You made fitness, aggression, and pride in whites the new standard.

A true torchbearer of modern Indian Test cricket.#ThankYouVirat pic.twitter.com/rvFAulcMSQ

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) May 12, 2025

टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली के संन्यास को ‘एक युग का अंत’ करार देते हुए क्रिकेट समुदाय ने इस महान बल्लेबाज की तारीफों के पुल बांधे हैं।36 वर्ष के कोहली ने 123 मैचों में 46 . 85 की औसत से 30 शतक समेत 9230 रन बनाने के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया । वह टी20 क्रिकेट से पहले ही विदा ले चुके हैं।BCCI ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा ,‘‘ टेस्ट क्रिकेट में एक युग का अंत लेकिन उनकी विरासत हमेशा रहेगी। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा ।उनका योगदान हमेशा याद रखा जायेगा। ’’ICC ने कहा ,‘‘ भारत के महान टेस्ट क्रिकेटरों में से एक विराट कोहली ने पारंपरिक प्रारूप से विदा ली। सफेद जर्सी नहीं पहनेंगे लेकिन ताज बरकरार रहेगा । विराट कोहली ने अतुलनीय विरासत छोड़कर विदा ली।’’भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने लिखा ,‘‘ शेर की तरह जुनून वाला एक इंसान। तुम्हारी कमी खलेगी।’’आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने कहा ,‘‘ शानदार टेस्ट कैरियर के लिये बधाई विराट कोहली। टी20 क्रिकेट के उत्थान के दौर में पारंपरिक प्रारूप की लोकप्रियता बनाये रखने और अनुशासन, फिटनेस, प्रतिबद्धता के मामले में असाधारण उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये धन्यवाद।’’भारत के 2011 वनडे विश्व कप जीत के नायक युवराज सिंह ने एक्स पर लिखा ,‘‘ टेस्ट क्रिकेट ने तुम्हारे भीतर के योद्धा को तलाशा और तुमने इसके लिये सब कुछ दे दिया । तुमने महान खिलाड़ियों की तरह खेला , सीने में आग और हर कदम पर गर्व। सफेद जर्सी में तुम्हारे योगदान पर गर्व है।’’RCB में विराट के साथ खिलाड़ी रहे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स ने एक्स पर लिखा ,‘‘ मेरी बिस्कोटी (एक दूसरे को प्यार से यही बुलाते हैं) को शानदार टेस्ट कैरियर पर बधाई। आपकी प्रतिबद्धता और कौशल ने हमेशा मुझे प्रेरित किया। सही मायने में लीजैंड।’’भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा ,‘‘ विराट , हम उस दौर के साझेदार रहे हैं , साथ खेलें और गर्व से टेस्ट क्रिकेट के लंबे दिनों को जिया। सफेद जर्सी में तुम्हारी बल्लेबाजी खास रही , सिर्फ आंकड़ों के ही नहीं बल्कि इरादों, जुनून और प्रेरणा के मामले में भी।’’कोहली की आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने कहा कि उन्हें टेस्ट प्रारूप में पूर्व कप्तान और अपने स्टार खिलाड़ी की कमी खलेगी।इसने कहा ,‘‘ उनकी चाल, उनके शॉट, उनके हाव भाव, उनका जश्न मनाने का अंदाज। सभी की कमी खलेगी।’’इसने कहा ,‘‘ एक बेहतरीन टेस्ट दौर का अंत लेकिन उनकी विरासत हमेशा रहेगी। गर्व के साथ। इस साहस, आक्रामकता और बेमिसाल जुनून के लिये शुक्रिया विराट।आपने टेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं, इसे बेहतर किया।’’उनके पूर्व साथी क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने लिखा ,‘‘ आपके साथ खेलने का सफर खास रहा। इतनी सारी शानदार यादें और साझेदारियां। शानदार टेस्ट कैरियर पर बधाई।’’भारत की पूर्व दिग्गज महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने लिखा ,‘‘ सफेद जर्सी में विराट कोहली की बात ही अलग थी। सिर्फ कौशल की बात नहीं थी बल्कि तेवर की भी। वह सिर्फ टिके रहना नहीं चाहता था बल्कि अपना दबदबा बनाना चाहता था, जीतना चाहता था। इस प्रक्रिया में उसने हमें 14 साल की अविस्मरणीय यादें दी। आगे के लिये शुभकामना।’’पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने लिखा ,‘‘ बेहतरीन टेस्ट कैरियर पर बधाई विराट कोहली। कप्तान के तौर पर आपने मैच ही नहीं जीते, मानसिकता भी बदली । आपने फिटनेस, आक्रामकता और टेस्ट खेलने के गर्व को नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाया।’’