चेतेश्वर पुजारा ने नेट्स में लगाए छक्के तो फैंस ने कहा, किस लाइन में आ गए आप (वीडियो)

जिस काम को आपने बरसों से नहीं किया हो या कभी किया ही नहीं हो उस काम को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं तो मन में एक अजीब सी खुशी होती है। ऐसा ही कुछ हुआ है चेतेश्वर पुजारा के साथ में जो पिछले 7 साल से वनडे क्रिकेट से दूर हैं।





जब आप चेतेश्वर पुजारा का नाम सुनते हैं तो बरबस आंखो के सामने एक ऐसा बल्लेबाज आ जाता है जो कि 100 प्रतिशत तकनीक के साथ गेंद को बल्ले के बीचों बीच रोकता है। उसे सिर्फ वी एरिया यानि की सीधे बल्ले से खेलना ही पसंद है। कवर ड्राइव भी लगाता है लेकिन बाउंसर पर हुक नहीं करता गेंद को कीपर तक जाने देता है।





पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में खुद को ऐसा समर्पित किया कि फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञ उनको दूसरा दीवार यानि की दूसरे राहुल द्रविड़ की उपाधि देने लग गए। लेकिन हाल ही में पुजारा की एक ऐसी छवि सामने आयी है कि सबने दांतो तले उंगलियां दबा ली।





चेन्नई सुपर किंग्स के अभ्यास सत्र में चेतेश्वर पुजारा ने जो किया वह ट्विटर पर चर्चा का विषय बन गया है। जो बल्लेबाज टेस्ट में भी खाता खोलने के लिए 2-3 ओवर लेता है वो नेट्स में एक ओवर में मर्जी के मुताबिक छक्के मार रहा है। पुजारा जब कछुए थे तब थे लेकिन आईपीएल 2021 के लिए उन्होंने खरगोश जैसे दौड़ना शुरु कर दिया है।

(@its_DRP) March 30, 2021 गौरतलब है कि टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा की 7 साल बाद इंडियन प्रीमियर लीग में वापसी हुई जब 2021 की नीलामी के दौरान ने उन्हें 50 लाख रुपए के बेस प्राइस पर खरीद लिया था। पुजारा का आईपीएल में रिकॉर्ड खास नहीं है।अब तक वह 30 मैचों में 99.74 के स्ट्राइक रेट और 20.53 की औसत के साथ 390 रन बनाए हैं। वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइटराइडर्स की ओर से खेल चुके हैं।

यही नहीं उन्होंने आज तक कोई टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी नहीं खेला है। पुजारा ने वनडे भी महज 5 खेले हैं और कुल 51 रन बनाए हैं। इनमें उनका सर्वाधिक स्कोर 27 का रहा। हैरत की बात यह है कि इसमें से ज्यादा मैच वह कमजोर टीमों के खिलाफ खेले फिर भी उनके बल्ले से एक अर्धशतक नहीं निकला। 2014 के बाद से वह नीली जर्सी में नहीं दिखे।

अब इन आंकड़ों को पुजारा ने बदलने की ठान रखी है तभी तो उनके तेवर नेट्स पर दिख गए थे। मुमकिन है कि इस बार चेन्नई सुपर किंग्स उनको मैदान पर उतरने का मौका दे और टी-20 में पुजारा एक नए अवतार में दिखें।उनके इस बदले हुए रूप पर ट्विटर पर कुछ ऐसी प्रतिक्रियाए आई। (वेबदुनिया डेस्क)

