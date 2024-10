चलाओ तलवार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्यों और किसे बोले कप्तान रोहित शर्मा?

Rohit Sharma India vs New Zealand : भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले मैच की शुरुआत भारत के लिए बेहद शर्मनाक रही, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने भारतीय टीम को 46 पर ऑल आउट कर दिया था जो कि घरेलू मैदान पर भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम स्कोर है। इससे पहले भारत में टीम का सबसे कम टेस्ट स्कोर 75 रन था जो 1987 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में बनाया था।





विराट, के एल राहुल, सरफराज खान, अश्विन और जडेजा अपना खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद टीम की काफी आलोचना हुई और ये सवाल भी खड़ा हुआ कि रोहित शर्मा ने बेंगलुरु की ओवरकास्ट कंडीशन में रोहित ने बैटिंग करना उचित क्यों समझा।





ऐसे कई सवाल लोगों के मन में थे जो वे कप्तान और टीम से पूछना चाहते थे। हालांकि मैच के बाद रोहित शर्मा ने स्वीकार किया कि उन्होंने पिच को गलत तरीके से पढ़ा और टॉस जीत बैटिंग करने का फैसला गलत साबित हुआ।







अब आप रोहित शर्मा के मजाकिया अंदाज और कमाल के सेंस ऑफ ह्यूमर से तो वाकिफ ही है। वे मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस का आगाज एक अलग अंदाज में करते हुए बोले ‘चलाओ तलवार’

उन्होंने पीसी में कहा ' हमें लगा कि पहले सेशन के बाद पिच सीमर्स को इतना मदद नहीं करेगी। पिच पर इतनी घास भी नहीं थी। हमने सोचा था कि पिच फ्लैट होगी। यह गलती मेरी तरफ से हुई। मैं पिच तो सही से नहीं पढ़ पाया।"

It is fantastic to see Captain Rohit Sharma come to the press conference today after a bad day for India. And also he accepted his wrong decision with grace.



- Well done, Captain Ro. pic.twitter.com/hBisq1yXM5