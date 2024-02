BCCI ने अगले 3 टेस्ट मैचों के लिए की टीम की घोषणा IND vs ENG Test Series : इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम पांच मैचों की सीरीज का तीसरा मैच 15 फरवरी से राजकोट में खेलेगी

BCCI announced the squad for Team India for the next 3 matches IND vs ENG : भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही 5 मैचों की Test Series का पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था जो हैदराबाद में खेला गया था और दूसरा मैच टीम इंडिया ने विशाखापत्तनम में जीता था, इस तरह से सीरीज अभी 1-1 से बराबर है।





BCCI ने आज सुबह (10 फरवरी) अगले तीन मैचों के लिए टीम इंडिया के Squad का ऐलान किया। विराट कोहली (Virat Kohli) निजी कारणों से पहले दो मैचों में अनुपस्थित थे और अब वह अगले तीन मैच भी नहीं खेल पाएंगे और इसके लिए उन्होंने BCCI को सूचित कर दिया है।





NEWS #TeamIndia's Squad for final three Tests against England announced.



Details #INDvENG | @IDFCFIRSTBankhttps://t.co/JPXnyD4WBK — BCCI (@BCCI) February 10, 2024

राष्ट्रीय चयन समिति ने सीनियर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और केएल राहुल (KL Rahul ) को टीम में शामिल किया है लेकिन बीसीसीआई की चिकिस्तसा टीम द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ही उन्हें खिलाया जा सकता है।



राष्ट्रीय चयन समिति ने सीनियर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और केएल राहुल (KL Rahul ) को टीम में शामिल किया है लेकिन बीसीसीआई की चिकिस्तसा टीम द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ही उन्हें खिलाया जा सकता है।

सीनियर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को कमर के निचले हिस्से और ‘ग्रोइन’ में खिंचाव की शिकायत के बाद टीम में नहीं चुना गया है। हालांकि बीसीसीआई ने उनका मेडिकल अपडेट नहीं दिया गया है।





इस 17 सदस्यीय टीम में एकमात्र नया चेहरा बंगाल के तेज गेंदबाज आकाश दीप (Akashdeep) हैं जिन्हें प्रथम श्रेणी क्रिकेट और हाल ही में भारत ‘ए’ बनाम इंग्लैंड लायंस टेस्ट श्रृंखला में लगातार प्रदर्शन की बदौलत यह मौका मिला है।

बाएं हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार को रिलीज कर दिया गया है क्योंकि जडेजा की वापसी हो गयी है जबकि आवेश खान की जगह मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) की वापसी हुई है।



तीसरा टेस्ट 15 फरवरी, 2024 को राजकोट में शुरू होगा, जबकि चौथा टेस्ट 23 फरवरी, 2024 से रांची में शुरू होगा। सीरीज का पांचवां और अंतिम टेस्ट 07 मार्च, 2024 से धर्मशाला में खेला जाएगा।