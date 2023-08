Babar Azam ने Virat को किया पीछे, Chris Gayle के साथ हुए इस Elite List में शामिल

Babar Azam 10th Century (LPL) : पाकिस्तानी क्रिकेटर Babar Azam ने लंका प्रीमियर लीग (LPL) में एक धमाकेदार पारी खेल नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। कोलंबो स्ट्राइकर्स (Colombo Strikers) के एक शतकीय पारी खेल वे एक Elite Club में शामिल हो गए हैं।





Srilanka के Pallekele International Cricket Stadium में सोमवार को Colombo Strikers और Galle Titans के बीच मैच खेल गया था जिसमे Colombo Strikers की तरफ से खेल रहे Babar Azam ने 59 गेंदों पर 5 छक्के और 8 चौक्कों की मदद से 104 रनों की पारी खेल अपनी टीम को जीतने में तो मदद की ही लेकिन वे अपने T-20 Career का 10वा शतक जड़ Chris Gayle के साथ एक Elite Club में शामिल हो गए हैं।





बाबर का उनके टी20 क्रिकेट करियर में यह 10वां शतक है और वह Chris Gayle के बाद T20 Cricket में 10 या उससे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं वहीँ विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में 8 शतक लगाए हैं।





King Babar Azam 2nd on the List with 10 Centuries and Chris Gayle is the only Player above him on the List with 22 Centuries, Unreal Stuff#BabarAzam #BabarAzam #LPL2023 pic.twitter.com/MnpRj02GMZ