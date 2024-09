बाबर आजम के आउट होने के बाद स्टेडियम हुआ खाली, दिलाई शाहिद अफरीदी की याद (Video)

What Afridi gets at his peak, Babar gets in his worst. #ChampionsCup pic.twitter.com/Ij91NOMp8q — Nawaz (@Rnawaz31888) September 15, 2024

Fans leaving and the stadium starting to get empty after Babar Azam's wicket. Reminds me of the craze of Shahid Afridi back in the day





This is why Babar Azam is Pakistan's biggest brand #DiscoveringChampions #tapmad #DontStopStreaming pic.twitter.com/b22xSGEfbs

— Farid Khan (@_FaridKhan) September 15, 2024

बाबर आजम के दिन बहुत खराब चल रहे हैं लेकिन पाकिस्तान की आवाम अब भी उनको सिर पर चढ़ाए हुए है। यह हाल ही में पाकिस्तान के फैसलाबाद स्टेडियम में खेली जाने वाले चैंपियन्स कप के दौरान दिख गया जब बाबर आजम 45 गेंदो में 45 रन बनाकर आउट हो गए।उनके आउट होने के बाद मैच का मजा ले रहे फैंस स्टेडियम से बाहर जाने लग गए। ऐसा एक वाक्या साल 2005 में शाहिद अफरीदी के साथ हुआ था जब भारत टेस्ट मैच खेलने पाकिस्तान आई हुई थी। अफरीदी आते ही जहीर खान की गेंद पर विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी को कैच थमा बैठे थे। उनके आउट होते साथ ही स्टेडियम में बैठे लोग बाहर जाने लग गए।गौरलतलब है कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टॉप 10 में शुमार बाबर आजम का बल्ला घरेलू टूर्नामेंट में भी नहीं चल पा रहा है। वह एक बार 79 रनों के स्कोर पर जरूर आउट हुए लेकिन उसमें भी उन्होंने 79 गेंदें खेली। दरअसल यह घरेलू टी-20 मैच मार्कहॉर्स बनाम स्टैलियन के बीच में खेला जा रहा था। मार्खोर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 231 रनों का विशाल स्कोर बनाया जबकि स्टैलियन्स 105 रनों पर आउट हो गई। मार्खोर्स को 126 रनों से जीत मिली।