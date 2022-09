एशिया कप : हार के बाद भड़के अफगानिस्तान के फैंस, स्टेडियम बना जंग का मैदान

दरअसल यह पूरा पाकिस्तानी पारी के 19वें ओवर में शुरू हुआ। अफगानिस्तानी गेंदबाज फरीद अहमद की चौथी गेंद पर पाकिस्तान के आसिफ अली ने छक्का जड़ दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर फरीद ने उन्हें आउट कर दिया।

आसिफ को आउट करने के बाद फरीद ने उन्हें कुछ कहा और दोनों खिलाड़ियों में गहमा गहमी हो गई। आसिफ ने इस पर फरीद पर बल्ला उठा दिया। अन्य खिलाड़ियों ने इस पर किसी तरह मामला शांत करा दिया।

This is stupidity at extreme level by Asif Ali and should be ban from the rest of the tournament, any bowler has the right to celebrate but being physical is not acceptable at all. @icc @ACCMedia1 pic.twitter.com/3ledpmM3mt