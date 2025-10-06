MP में पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पदों पर बंपर भर्ती, जानिए पूरा प्रोसेस

मध्यप्रदेश पुलिस में 500 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है, जिसका ESB की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन और अनुपपुर में होगी।

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे और 10 नवंबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन में कोई गलती हो जाए, तो उसमें 15 नवंबर तक सुधार किया जा सकता है। परीक्षा का आयोजन 9 जनवरी 2026 को किया जाएगा। Edited by : Sudhir Sharma