UPSC प्रमुख पहली बार टाउन हॉल के जरिए अभ्यर्थियों से करेंगे बातचीत

UPSC Chairman Ajay Kumar News : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के प्रमुख अजय कुमार ऑनलाइन ‘टाउन हॉल’ के जरिए देशभर के अभ्यर्थियों से सीधे संवाद करेंगे। अपनी तरह की यह पहली पहल होगी। ‘टाउन हॉल’ एक विशेष प्रकार की बैठक या चर्चा होती है जिसका मकसद किसी संगठन के प्रमुख को आम लोगों से सीधे जुड़ने का अवसर देना होता है। देशभर के उम्मीदवारों और हितधारकों से 28 से 30 सितंबर के बीच सुबह 10 बजे तक ईमेल के माध्यम से प्रश्न आमंत्रित किए जाएंगे। इस ‘टाउन हॉल’ का डीडी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर एक अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से एक बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा।

कुमार ने सोशल मीडिया मंच ‘लिंक्डइन’ पर एक पोस्ट में कहा, यह पहल यूपीएससी के शताब्दी वर्ष समारोह की शुरुआत का प्रतीक है, जिसकी योजना एक अक्टूबर, 2025 से एक अक्टूबर, 2026 तक के लिए बनाई गई है। इसमें कहा गया है कि यह कार्यक्रम अभ्यर्थियों को यूपीएससी अध्यक्ष के साथ जुड़ने, स्पष्टीकरण मांगने और भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा के भविष्य को आकार देने वाली परीक्षा प्रक्रियाओं, सुधारों और नवाचारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अनूठा मंच प्रदान करेगा।

व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देशभर के उम्मीदवारों और हितधारकों से 28 से 30 सितंबर के बीच सुबह 10 बजे तक ईमेल के माध्यम से प्रश्न आमंत्रित किए जाएंगे। कुमार ने कहा कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। (इनपुट एजेंसी)

