जियो ने टू प्लेटफॉर्म इंक में 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की

हिस्सेदारी के लिए किया गया है।

नई दिल्ली। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने सिलिकॉन वैली के डीप टेक स्टार्टअप टू प्लेटफॉर्म्स इंक में 15 मिलियन के की घोषणा की। यह निवेश टू प्लेटफॉर्म्स इंक की 25फीसदीहिस्सेदारी के लिए किया गया है।





TWO एक आर्टिफिशियल रियलिटी कंपनी है जो इंटरैक्टिव और इमर्सनल एआई एक्सपीरियंस पर फोकस करती है। टेक्स्ट और वॉयस के बाद, TWO का मानना है कि AI का भविष्य विजुअल और इंटरेक्टिव में है। TWO का आर्टिफिशियल रियलिटी प्लेटफॉर्म, रियल-टाइम AI वॉयस और वीडियो कॉल, डिजिटल ह्यूमन, इमर्सिव स्पेस और लाइफलाइक गेमिंग को बनाता है।





TWO की योजना अपनी इंटरैक्टिव एआई तकनीकों को पहले उपभोक्ता एप्लीकेशन्स तक ले जाने की है, इसके बाद मनोरंजन और गेमिंग के साथ-साथ खुदरा, सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सहित उद्यम सॉल्युशन्स पर भी वे काम करेंगे।





TWO की संस्थापक टीम को अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ अनुसंधान, डिजाइन और संचालन में कई वर्षों का नेतृत्व अनुभव है। इसके संस्थापक प्रणव मिस्त्री हैं।





TWO नई तकनीकों जैसे AI, मेटावर्स और मिक्स्ड रियलिटिस जैसी तकनीकों के निर्माण के लिए जियो के साथ मिलकर काम करेगा।





निवेश पर बोलते हुए जियो के निदेशक, आकाश अंबानी ने कहा कि हम TWO में संस्थापक टीम के मजबूत अनुभव और क्षमताओं से प्रभावित हैं। हम इंटरैक्टिव एआई, इमर्सिव गेमिंग और मेटावर्स के क्षेत्रों में नए उत्पादों के विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए टू के साथ मिलकर काम करेंगे।

TWO के सीईओ प्रणव मिस्त्री ने भी इस डील पर खुशी जाहिर करते हुए जियो के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साह जताया। व्हाइट एंड केस ने इस लेनदेन के लिए जियो के कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया।