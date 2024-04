70 हजार से नीचे आया सोना, चांदी में भी गिरावट

Two men from Kerala who were forced to fight in Russia-Ukraine war return home : निजी एजेंसियों द्वारा रूसी सेना में भर्ती किए जाने के बाद सुरक्षित घर लौटे केरल के 2 लोगों ने रूस-यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में अपना खौफनाक अनुभव बयां किया और प्राधिकारियों से ऐसी ही परिस्थितियों में फंसे 2 अन्य नागरिकों को स्वदेश लाने में मदद करने का अनुरोध किया।