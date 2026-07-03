  1. समाचार
  2. खोज-खबर
  3. ज्ञान-विज्ञान
  4. india-fastest-missile-strength
Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 3 July 2026 (15:03 IST)

भारत की सबसे तेज मिसाइल कौन-सी है? जानिए इसकी ताकत, जिससे चीन और पाकिस्तान की बढ़ी चिंता

BrahMos missile
Written By: अनिरुद्ध जोशी
Publish: Fri, 3 Jul 2026 (14:51 IST) Updated: Fri, 3 Jul 2026 (15:03 IST)
google-news
भारत की सबसे तेज़ मिसाइलों को उनकी श्रेणी (Category) के आधार पर दो भागों में देखा जाता है, क्योंकि क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों की गति और तकनीक अलग होती है। इन मिसाइलों को अमेरिका और रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ही पकड़ सकते हैं बाकि किसी भी देश में इन्हें पकड़ने की क्षमता नहीं है। ब्रह्मोस ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना दम बता ही दिया है जिसके चलते पूर्वी देशों के अलावा अरब देशों में भी इसकी मांग बढ़ गई है। पाकिस्तान और चीन के लिए यह बेहद ही चिंता का विषय है। 


भारत बना रहा है अग्नि-6, जिसके किसी के पास नहीं होगा तोड़:

अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दिलचस्प वाकया हुआ था। अमेरिका के रक्षा विभाग (Pentagon) की ब्रीफिंग में एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार (तंज़िला खलील) ने अमेरिकी रक्षा सचिव (Defense Secretary) पीट हेगसेथ (Pete Hegseth) से भारत की आगामी मिसाइल 'अग्नि-6' (Agni-VI) को लेकर सवाल पूछा था। पत्रकार ने भारत के लॉन्ग-रेंज मिसाइल प्रोग्राम, विशेषकर अग्नि-6 (Agni-VI) का ज़िक्र करते हुए अमेरिकी रक्षा सचिव को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सवाल उठाया कि "भारत की अग्नि-6 मिसाइल की रेंज इतनी ज़्यादा (10,000+ किमी) है कि यह अमेरिका तक भी पहुँच सकती है, तो क्या अमेरिका इसे अपने लिए एक खतरे के रूप में देखता है?"
 
अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस सवाल पर पाकिस्तान को बिल्कुल भाव नहीं दिया। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रणनीतिक और रक्षा संबंधों (India-US Relations) का हवाला देते हुए इस चिंता को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने साफ किया कि भारत और अमेरिका वैश्विक सुरक्षा के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और भारत का रक्षा कार्यक्रम उनके लिए कोई खतरा नहीं है।

 

1. सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइल: ब्रह्मोस (BrahMos)

अगर बात क्रूज़ मिसाइल (जो ज़मीन के समानांतर कम ऊंचाई पर उड़ती है) की हो, तो ब्रह्मोस भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है।
रफ़्तार: मैक 2.8 से 3.0 (यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज़—करीब 3,400 से 3,700 किमी प्रति घंटा)।
खासियत: इसे थल, नभ और जल (पनडुब्बी और जहाज) कहीं से भी दागा जा सकता है। इसकी सटीक मारक क्षमता और रफ़्तार के कारण दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे आसानी से इंटरसेप्ट (रोक) नहीं पाता।
नोट: भारत और रूस मिलकर इसके अगले वर्ज़न ब्रह्मोस-II (BrahMos-II) पर काम कर रहे हैं, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी और इसकी रफ़्तार मैक 7 से 8 (लगभग 9,800 किमी/घंटा) तक होने की उम्मीद है।
 

लॉन्ग-रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल (LR-AShM)

परिचय: यह भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो देश की रक्षा तकनीक में एक क्रांतिकारी मील का पत्थर है।
रफ़्तार और रेंज: यह मैक 10 की शुरुआती और मैक 5 (6,125 किमी/घंटा) की औसत रफ़्तार से 1,500 किमी दूर मौजूद दुश्मन के युद्धपोतों को तबाह कर सकती है।
तकनीक: यह पारंपरिक मिसाइलों की तरह नहीं चलती, बल्कि पानी पर तैरते पत्थर की तरह हवा में "स्किप" (Atmospheric Skips) करती है। इस अनप्रेडिक्टेबल रास्ते के कारण इसे रडार से ट्रैक करना या मार गिराना नामुमकिन है।
रणनीतिक महत्व: इसके आने से हिंद महासागर में भारत को "सी-डिनायल" (दुश्मन को रोकने) की ताकत मिलेगी। साथ ही, भारत हाइपरसोनिक क्षमता वाले रूस, चीन और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है।
 

2. सबसे तेज़ बैलिस्टिक मिसाइल: अग्नि-5 (Agni-V)

अगर बात इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) की हो (जो अंतरिक्ष में जाकर वापस नीचे टारगेट पर हमला करती है), तो अग्नी-5 भारत की सबसे तेज़ मिसाइल है।
रफ़्तार: इसकी टॉप स्पीड मैक 24 तक पहुंच जाती है (यानी लगभग 29,400 किमी प्रति घंटा)।
खासियत: यह भारत की सबसे लंबी दूरी (5,000+ किलोमीटर) तक मार करने वाली परमाणु-सक्षम मिसाइल है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी महज 10 से 12 मिनट में तय कर सकती है।
संक्षेप में कहें तो: पैंतरेबाज़ी और अचूक निशाने (Tactical) के मामले में ब्रह्मोस सबसे तेज़ है, जबकि अंतरिक्षीय रफ़्तार और लंबी दूरी (Strategic) के मामले में अग्नि-5 सबसे आगे है।
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ये हैं 2026 के Top 7 सबसे प्रैक्टिकल और पैसा वसूल Electric Scooters

ये हैं 2026 के Top 7 सबसे प्रैक्टिकल और पैसा वसूल Electric Scootersअगर आप भी ओला के बड़े-बड़े विज्ञापनों या नए नवेले चीनी ब्रांड्स के चमकीले फीचर्स देखकर कन्फ्यूज हो चुके हैं, तो रुकिए! एक गलत फैसला आपके हजारों रुपये डुबा सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के Top 7 Most Practical Electric Scooters, जिन्हें उनके रियल-वर्ल्ड परफॉर्मेंस और वैल्यू फॉर मनी के आधार पर चुना गया है।

सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक RVX, 160KM रेंज, 90kmph टॉप स्पीड और फास्ट चार्जिंग के साथ आई

सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक RVX, 160KM रेंज, 90kmph टॉप स्पीड और फास्ट चार्जिंग के साथ आईभारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच Revolt Motors ने गुरुवार को अपनी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल RVX लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.24 लाख रुपए रखी है। यह शुरुआती कीमत PM eDRIVE योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) को शामिल करती है और सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेगी।

पेट्रोल-डीजल के दाम कब घटेंगे? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया पूरा गणित

पेट्रोल-डीजल के दाम कब घटेंगे? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया पूरा गणितPetrol Diesel Price: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में आई गिरावट के बाद भी देश में पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं घट रहे हैं? इस सवाल का जवाब खुद केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया है।

दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश नाकाम, ISI से जुड़े 4 आतंकी गिरफ्तार

दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश नाकाम, ISI से जुड़े 4 आतंकी गिरफ्तारTerror attack plot in Delhi foiled : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतरराज्यीय अभियान में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 पंजाब से और एक दिल्ली से है। ये सभी आतंकवादी हथियार तस्करी नेटवर्क से जुड़े थे। इनके पास से हथियार, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। ये आरोपी आईएसआई हैंडलर शाहजाद भट्टी के निर्देश पर दिल्ली-एनसीआर में आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए विदेशी नंबरों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये नंबर उन्हें पाकिस्तानी हैंडलरों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।

PM Modi ने सनाए तकाइची को बताया 'छोटी बहन', भारत-जापान के बीच AI और सेमीकंडक्टर समेत कई बड़े समझौते

PM Modi ने सनाए तकाइची को बताया 'छोटी बहन', भारत-जापान के बीच AI और सेमीकंडक्टर समेत कई बड़े समझौतेप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची (Sanae Takaichi) को अपनी छोटी बहन बताया। उन्होंने कहा कि तकाइची की पहली भारत यात्रा पर उनका स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी हैं। इस अवसर पर भारत-जापान के बीच AI और सेमीकंडक्टर समेत कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

चलते ई-रिक्शा को दूर से रोक देता था चीनी BAT-BMS ऐप! सरकार ने तुरंत लिया एक्शन, ऐप स्टोर से हटाने का आदेश

चलते ई-रिक्शा को दूर से रोक देता था चीनी BAT-BMS ऐप! सरकार ने तुरंत लिया एक्शन, ऐप स्टोर से हटाने का आदेशई-रिक्शा को दूर से रोकने वाले दो चीनी ऐप्स अब बंद होंगे। केंद्र सरकार ने BAT-BMS नाम के इन ऐप्स को ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दे दिया है। पिछले कुछ दिनों से इन ऐप्स को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का बाजार गर्म था।

इंदौर-उज्जैन में ई रिक्‍शा पर 'हाईटेक अटैक', ऐप और ब्लूटूथ से बंद कर रहे ई-रिक्शा, अनलॉक या मदद के बदले हो रही वसूली

इंदौर-उज्जैन में ई रिक्‍शा पर 'हाईटेक अटैक', ऐप और ब्लूटूथ से बंद कर रहे ई-रिक्शा, अनलॉक या मदद के बदले हो रही वसूलीमध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन शहरों में ई-रिक्शा चालकों के सामने एक अजीब और बेहद परेशान करने वाली मुसीबत खड़ी हो गई है। कुछ शरारती और आपराधिक तत्व एक मोबाइल ऐप और ब्लूटूथ तकनीक का गलत इस्तेमाल कर सिंगल बैटरी वाले ई- रिक्शा को चलते-चलते बंद कर रहे हैं। इस 'डिजिटल खेल' की वजह से सैकड़ों गरीब ई-रिक्शा चालकों की रोजी-रोटी संकट में आ गई है।

दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार पर सस्पेंस, टिकट की खींचतान और भितरघात से आसान हो सकती नरोत्तम मिश्रा की राह?

दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार पर सस्पेंस, टिकट की खींचतान और भितरघात से आसान हो सकती नरोत्तम मिश्रा की राह?मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव प्रदेश की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल हो गया है। प्रदेश की सबसे हाईप्रोफइल सीट माने जाने वाली दतिया में 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 13 जुलाई तक प्रत्याशी अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे।

Weather Update : उत्‍तर भारत पहुंचा मानसून, मुंबई में बारिश बनी 'आफत', जानें देशभर का मौसम

Weather Update : उत्‍तर भारत पहुंचा मानसून, मुंबई में बारिश बनी 'आफत', जानें देशभर का मौसमWeather Update News : दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह तेज आंधी और बारिश के बाद आज भी बारिश के आसार हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून कई राज्‍यों में पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई जगहों पर जलभराव, तेज हवाओं और बिजली गिरने का खतरा भी बढ़ गया है। मुंबई में मानसून घनघोर बारिश ला रहा है। अंधेरी इलाके में रातभर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते अंधेरी सब-वे को बंद कर दिया गया है।

E20 पेट्रोल पर भड़के केजरीवाल, बोले- देश को बना दिया प्रयोगशाला; PM मोदी को लिखेंगे चिट्ठी

E20 पेट्रोल पर भड़के केजरीवाल, बोले- देश को बना दिया प्रयोगशाला; PM मोदी को लिखेंगे चिट्ठीदिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि मोदी सरकार के लिए पूरा देश एक प्रयोगशाला है। लोगों पर जबरदस्ती E20 पेट्रोल थोपा जा रहा है। Ethanol से लोगों की गाड़ियां बंद पड़ रही हैं, पार्ट्स खराब हो रहे हैं और माइलेज गिर रहा है। इससे लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी को इस विषय पर चिट्ठी लिखने जा रहा हूं। आप सभी लोग मुझे बताइए कि मुझे चिट्ठी में क्या लिखना चाहिए।

25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिश

25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन होंगे सस्ते, GSTघटाकर 5% करने की सिफारिशअगर आप स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबर है। 25,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स पर GST घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने की सिफारिश की गई है, जबकि महंगे डिवाइसों पर 18 प्रतिशत की दर बरकरार रखी जा सकती है।

OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

OnePlus Nord N6 5G लॉन्च, 19,999 रुपए में 8,000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और 50MP कैमराOnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Nothing Phone (3): ट्रांसपेरेंट डिजाइन और धांसू AI फीचर्स के साथ आ रहा है नथिंग का नया स्मार्टफोन, लीक हुई भारत में कीमत!

Nothing Phone (3): ट्रांसपेरेंट डिजाइन और धांसू AI फीचर्स के साथ आ रहा है नथिंग का नया स्मार्टफोन, लीक हुई भारत में कीमत!टेक इंडस्ट्री में अपनी अनोखी पहचान बनाने वाली कंपनी Nothing अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Nothing Phone (3) को भारत में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आप भी नथिंग के सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट डिजाइन और नए ग्लिफ इंटरफेस (Glyph Interface) के दीवाने हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है।