घर में हनुमान जी की फोटो कैसी होनी चाहिए, किस तस्वीर से क्या होगा? हनुमान जी की किस तस्वीर को घर में रखने से क्या होगा

Hanuman ji ki photo : हनुमानजी के हर रूप के चित्र, फोटो या तस्वीर आपको मिल जाएंगी। जैसे उड़ते हुए हनुमान या ध्यान करते हुए हनुमान। बजरंगबली जी की कौन सी तस्वीर को घर में रखने से क्या होगा और हमें घर में हनुमानजी की कौनसी फोटो रखना चाहिए, क्योंकि हर फोटो का अलग अलग महत्व और फल है।

किस दिशा में लगाएं हनुमान जी का चित्र | In which direction should Hanuman ji's picture be placed?

दक्षिणमुखी हनुमान : वास्तु के अनुसार हनुमानजी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। यह चित्र बैठी मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए।

हनुमानजी की जिस फोटो का उनका मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह उत्तरामुखी हनुमानजी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। किस दिशा में रखें हनुमानजी का चित्र : वास्तु के अनुसार हनुमानजी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। यह चित्र बैठी मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमानजी का चित्र इसलिए अधिक शुभ है क्योंकि हनुमानजी ने अपना प्रभाव सर्वाधिक इसी दिशा में दिखाया है। हनुमानजी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुरी ताकत हनुमानजी का चित्र देखकर लौट जाती है। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है।

हनुमान जी की किस तस्वीर को घर में रखने से क्या होगा: