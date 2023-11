Jammu and Kashmir : डल झील में लगी भीषण आग, कई हाउसबोट जलकर खाक

massive fire broke out in Dal Lake : जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोकप्रिय पर्यटन केंद्र डल झील (Dal Lake) में शनिवार सुबह भीषण आग (massive fire) लग गई जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक आग सुबह करीब 5.15 बजे डल झील के घाट नंबर-9 के पास लगी। उन्होंने बताया कि आग में कम से कम 5 हाउसबोट और 3 झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं।(भाषा)(प्रतीकात्मक चित्र)

