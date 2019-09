CEO का खाता हैक होने के बाद Twitter ने बंद की Text से ट्वीट करने की सुविधा

डोर्सी पिछले सप्ताह ‘सिम स्वैप’ के शिकार हो गए थे। हैकर इस तरीके का इस्तेमाल कर यूजर्स का स्मार्टफोन कंट्रोल कर लेते हैं। इससे हैकर के पास सोशल मीडिया खाता समेत बैंक खाता तथा अन्य संवेदीनशील जानकारियों का नियंत्रण पहुंच जाता है।

We’re temporarily turning off the ability to Tweet via SMS, or text message, to protect people’s accounts.