JIO ने MP और छत्तीसगढ़ में जोड़े 3 लाख से ज्यादा नए ग्राहक, TRAI ने जारी की नई रिपोर्ट

First session of 18th Lok Sabha : 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन एनडीए को लगातार मुद्दों को लेकर घेर रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी महिला सांसदों की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है- WARRIORS ARE BACK'।