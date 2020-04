LockDown में एक फोटो खींचकर घर बैठे बदलवा सकते हैं Aadhaar में पता

कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के बीच आप घर बैठे बहुत से काम काम आसानी से कर सकते हैं। अगर में आपका पता गलत है तो इसे आप घर बैठे आसानी से बदलवा सकते हैं।

आधार के लिए अधिकृत संस्था ने ट्‍वीट में इसकी जानकारी दी है। इसमें बताया है कि एक फोटो खींचकर Aadhaar में पता बदलवाया जा सकता है। इसके लिए आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता भी नहीं होगी। सिर्फ अपने मोबाइल से एक फोटो खींचकर अपलोड करना होगा।





UIDAI ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडिल पर एक वीडियो में इसकी पूरी जानकारी दी है। इसे देखकर आसानी से अपना पता अपडेट किया जा सकता है।

ट्वीट में दी जानकारी :

UIDAI ने ट्वीट में बताया कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की कलर्ड फोटो खीचें और इसे अपने फोन से अपलोड करें।

इस वीडियो में घर का पता बदलवाने से जुड़ी जानकारी दी गई है। UIDAI ने बताया कि सबसे पहले वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाए और 'Online Update' पर क्लिक करें। सही पता डालें और सहायक डॉक्यूमेंट की कलर्ड स्कैन फाइल अपलोड कर दें।

अपनाएं यह प्रक्रिया : ऑनलाइन पता बदलवाने के लिए आपको https://uidai.gov.in/ पर जाना होगा। इसके बाद में आपको My Adhaar वाले टैब पर क्लिक करना होगा।



अब आपको ड्रॉपडाउन के दूसरे टैब Udate Your Aadhaar में जाना होगा। यहां पर आपको तीसरा ऑप्शन Update your address online पर क्लिक करें।







अब नया पेज खुलेगा। यहां नीचे जाने पर Proceed to Update Address पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर, फिर कैप्चा वेरिफिकेशन एंटर करना होगा। इसके बाद में आपके पास ओटीपी आएगा। उसे डालिए और नीचे Login पर क्लिक करें।

अब आपको यहां पर Update Address via Address Proof का विकल्प मिलेगा। एड्रेस प्रूफ का ऑप्शन चुनने पर नए पेज में आपको नए एड्रेस के जानकारी भरने होंगे।



अब आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। आपके इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के वेरिफिकेशन के बाद पर पता बदल दिया जाएगा और नया कार्ड आपके नए पते पर पोस्ट द्वारा भेज दिया जाएगा। अधिक जानकारी आप UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट से ले सकते हैं।