‘एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी’ : चेतेश्वर पुजारा की पत्नी ने लिखे अपने Memoir

अपनी तरह के अनूठे संस्मरण में भारत के अनुभवी क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा (Puja Pabari) ने क्रिकेटर की पत्नी के रूप में अपने जीवन के अनुभव कलमबद्ध किए हैं जिनमें मैदान के भीतर और बाहर के उतार चढावों और क्रिकेट के दीवाने देश में अपार अपेक्षाओं के बारे में बेबाक ढंग से लिखा है। हार्परकोलिंस इंडिया (Harpercollinsin Indian) द्वारा प्रकाशित यह किताब ‘द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ : अ वेरी अनयूजुअल मेमोयर’ (The Diary of a Cricketer's Wife : A very Unusual Memoir) को पूजा और नमिता काला ने लिखा है जिसका विमोचन 29 अप्रैल को होगा।

पूजा ने एक बयान में कहा ,‘‘ चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) जिद्दी लेकिन सहयोग करने वाले इंसान है जो ज्यादा बोलते नहीं लेकिन उनके पास छिपाने के लिये भी कुछ नहीं है । वह आध्यात्मिक हैं लेकिन पाखंडी नहीं और उन्हें मूर्खतापूर्ण लतीफे सुनाना पसंद है। राजकोट की गलियों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक उनका सफर अनूठा रहा है और मुझे इसे करीब से देखने का मौका मिला है।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ मेरा विश्वास है कि चेतेश्वर पुजारा की कहानी में सभी के लिए कुछ न कुछ है और यही वजह है कि मैने यह किताब लिखी।’’

जीवन में कभी क्रिकेट नहीं देखने वाली पूजा पाबारी ने 2013 में चेतेश्वर पुजारा से शादी की और उसके बाद से एक क्रिकेटर के दैनंदिनी जीवन का उन्हें अनुभव मिला।

उसके बाद कुछ साल उन्होंने खेल की बारीकियों को समझा और अपने शाकाहारी पति के लिए पोषक खुराक बनाने की जिम्मेदारी भी ले ली।

किताब में चेतेश्वर के माता पिता के बलिदानों का भी जिक्र है।

महान क्रिकेटरों अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने किताब की तारीफ की है। कुंबले और लक्ष्मण ने इसे बेहद बेबाकी और ईमानदारी से लिखी गई किताब कहा तो द्रविड़ ने कहा कि इसे जरूर पढ़ना चाहिए।



द्रविड़ ने कहा ,‘‘ पुजारा के सफर को पूजा ने करीब से देखा है। इस किताब से भारत के सबसे अनूठे बल्लेबाज के दिमाग को पढने का दुर्लभ मौका मिलेगा। कड़ी मेहनत और दृढता में विश्वास रखने वाले हर इंसान को यह किताब पढनी चाहिए।’’ (भाषा)