RCB vs CSK : बारिश की वजह से अगर ओवर घटे तो RCB के लिए यह होंगी शर्तें

RCB vs CSK, RCB score in case Of 5 Over, 10-Over Match : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज निर्णायक मैच खेले जाने वाला है जो इन दोनों टीमों की किस्मत आईपीएल प्लेऑफ के लिए तय करेगा। यह आईपीएल का 68वां मैच होगा और खेला जाएगा बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में, मौसम विभाग के अनुसार इस मैच में बारिश का असर पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मैच के ओवर घटाए जा सकते हैं।





अब ओवर घटे तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिया क्या कंडीशन होंगी, कितने रन बनाने होंगे और अगर चेन्नई सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करके टारगेट देती है तो उसे कितने ओवर में चेस करना होगा आइए जानते हैं।

RCB अगर पहले बालाजी करती है तो क्या होगा सिनेरियो?

(IPL Playoffs Qualification Scenario if RCB Bats 1st, Overs reduced)



मानलीजिए अगर RCB पहले बल्लेबाजी कर 20 ओवर में 200 रन बनाती है तो उन्हें CSK को 182 रनों पर ऑल आउट करना होगा

अगर घटकर ओवर 15 होते हैं और 15 ओवर में RCB 170 बनाती है तो उन्हें CSK को 152 रनों पर ऑल आउट करना होगा

अगर घटकर ओवर 10 होते हैं और 10 ओवर में RCB 130 बनाती है तो उन्हें CSK को 112 रनों पर ऑल आउट करना होगा

अगर घटकर ओवर 5 होते हैं और 5 ओवर में RCB 80 बनाती है तो उन्हें CSK को 62 रनों पर ऑल आउट करना होगा

टारगेट का पीछा करते हुए RCB का सिनेरियो

(IPL Playoffs Qualification Scenario for RCB While Chasing, Overs reduced)



मानलीजिए अगर RCB को 20 ओवर में 201 रनों का टारगेट मिलता है तो उन्हें यह 18.2 ओवर में चेस करना होगा

अगर घटकर ओवर 15 होते हैं और उन्हें 171 रन का टारगेट मिलता है तो उन्हें 13.1 ओवर में चेस करना होगा

अगर घटकर ओवर 10 होते हैं और उन्हें 131 रन का टारगेट मिलता है तो उन्हें 8.1 ओवर में चेस करना होगा

अगर घटकर ओवर 5 होते हैं और उन्हें 81 रन का टारगेट मिलता है तो उन्हें 3.1 ओवर में चेस करना होगा

RCB Qualification Scenario for Playoffs in this IPL 2024:





18 मई को बारिश से बाधित खेलों में किंग कोहली का शो :

2013 - 8 ओवर के मैच में 56* (29) बनाम सीएसके

2016 - 15 ओवर के मैच में 113 (50) बनाम KXIP

IPL के इतिहास में 18 मई को कभी नहीं हारी RCB

(RCB on 18th May in IPL history)

- Won Vs CSK in 2013.

- Won Vs CSK in 2014.

- Won Vs KXIP in 2016.

- Won Vs SRH in 2023.