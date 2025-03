राजस्थान ने तोड़ा चेन्नई का गुरुर, IPL 2025 में कमजोर टीमों में से एक बनी MS Dhoni की टीम

नीतिश राणा के 36 गेंद में 81 रन के बाद लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा के चार विकेट की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स को छह रन से हराकर अपना खाता खोला। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिये भेजे गए राणा ने 10 चौकों और पांच छक्कों की पारी के दम पर रॉयल्स को नौ विकेट पर 182 रन तक पहुंचाया।

जवाब में 2019 के बाद एक भी बार 180 रन से ऊपर का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर नाकाम रही और 20 ओवर में छह विकेट पर 176 रन ही बना सकी। कप्तान रूतुराज गायकवाड़ ने 63 रन बनाये लेकिन कोई और बल्लेबाज टिक नहीं सका जिससे टीम को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी।

Sandeep defended 21 runs vs Dhoni & Jadeja in IPL 2023 in 20th Over.



Sandeep defended 19 runs vs Dhoni & Jadeja in IPL 2025 in 20th Over.



