अर्शदीप सिंह के 4 विकेटों से पंजाब ने हैदराबाद को 182 रनों पर रोका

Innings Break!@arshdeepsinghh stars with the ball for @PunjabKingsIPL



Nitish Kumar Reddy powers @SunRisers to 182/9



Stay Tuned for the #PBKS chase!



Scorecard https://t.co/JP3mpkETgx #TATAIPL | #PBKSvSRH pic.twitter.com/xV894StNKG