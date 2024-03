मुस्तफिजुर के सामने ढहा आरसीबी टॉप ऑर्डर तो ऐसे उड़ा मजाक (Video) मुस्तफिजुर के चार विकेट, रावत और कार्तिक ने आरसीबी को छह विकेट पर 173 रन तक पहुंचाया

चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी ‘वैरिएशन’ के बूते चार विकेट झटक लिये जिससे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) मुश्किल में थी लेकिन अनुज रावत (48 रन) और दिनेश कार्तिक (नाबाद 38 रन) के बीच छठे विकेट के लिए 95 रन की साझेदारी से टीम शुक्रवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 के शुरूआती मैच में छह विकेट पर 173 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाने में सफल रही।लेकिन बल्लेबाजों के मुफीद पिच को देखते हुए यह स्कोर सीएसके के बल्लेबाजों को रोकने के लिए काफी नहीं होगा।अनुज रावत (25 गेंद) ने तुषार देशपांडे के खिलाफ 25 रन जड़े और अनुभवी क्रिकेटर कार्तिक (नाबाद 38) के साथ मिलकर सिर्फ 57 गेंद में पर छठे विकेट के लिए 95 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभायी।शुरू में सतर्क होकर खेलरहे रावत ने देशपांडे पर तीन छक्के और एक चौके जड़कर पारी का रुख बदल दिया जिससे आरसीबी ने अपने आखिरी छह ओवर में 83 रन बनाये। कप्तान फाफ डुप्लेसी ने 35 रन की पारी खेली।रावत ने अपनी पारी के दौरान चार चौके और तीन छक्के लगाये।इससे पहले मुस्तफिजुर ने अपने पहले दो ओवरों में चार विकेट लेकर आरसीबी का स्कोर पांच विकेट पर 78 रन कर उसे दबाव में ला दिया था।पारी में पहले मुस्तफिजुर ने दबदबा बनाया, लेकिन उसके बाद रावत ने सूझ समझ वाली पारी खेली। अगर माथिशा पाथिराना सीएसके में शामिल होने के लिए फिट होते तो शायद मुस्तफिजुर को अंतिम एकादश में जगह नहीं मिलती।डुप्लेसी को रोकने के लिए लगाये गये मुस्तफिजुर ने पावरप्ले में पिच की मदद से दो विकेट चटकाये। मुस्तफिजुर ने डुप्लेसी के बाद रजत पाटीदार को आउट किया।दीपक चाहर ने फिर ग्लेन मैक्सवेल को भी खाता भी नहीं खोलने दिया।दो से ज्यादा महीनो बाद पहला प्रतिस्पर्धी मैच खेल रहे विराट कोहली ने 20 गेंदों पर 21 रन बनाये।पावरप्ले में केवल छह गेंदों का सामना करने के बाद कोहली का पहला आक्रामक स्ट्रोक महेश तीक्ष्णा की गेंद पर छक्का था।लेकिन दो महीने के पितृत्व अवकाश के बाद वापसी के दौरान वह लय में नहीं दिखे। वह गलत समय पर लगाये पुल शॉट के कारण कैच आउट हुए। अजिंक्य रहाणे ने डीप मिड विकेट पर कैच लिया लेकिन वह फिसलने वाले थे तो उन्होंने इसे रचिन रविंद्र की ओर फेंका जिन्होंने कैच लपक लिया।कोहली के बाद मुस्तफिजुर ने कैमरन ग्रीन (18 रन) को बोल्ड किया।