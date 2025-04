क्या कोलकाता के सामने खराब इकॉनमी रेट वाले युजवेंद्र चहल सहित पंजाब के गेंदबाज कर पाएंगे कुछ कमाल? ऐसी बनाएं अपनी Fantasy 11

एक समय इंग्लैंड के खिलाफ तिहरा शतक जड़ने वाले करुण नयार (Karun Nair) काफी वक्त से नेशनल टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 303* रन बनाने के बाद वे अगले कुछ टेस्ट में फ्लॉप रहे थे इसलिए उन्हें टीम से ड्राप कर दिया था, उसके बाद वे स्ट्रगल करते रहे, 2022 में उन्होंने एक ट्वीट भी किया था 'डिअर क्रिकेट प्लीज मुझे एक बार मौका दो" (Dear Cricket, Give me One more chance) करुण ने यह ट्वीट बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम घोषित होने के बाद किया था लेकिन वे हार नहीं माने और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में एक के बाद एक कमाल का प्रदर्शन देकर IPL में टीम को खुद को शामिल करने के लिए मजबूर कर दिया और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के लिए खेलते हुए उन्होंने अपने पहले ही मैच में ताबड़तोड़ पारी खेल दिखा दिया कि उनमें कितनी काबिलियत और रन बनाने की कितनी भूख है।