कोलकाता और हैदराबाद के बीच पहले क्वालीफायर में रनों का अंबार लगने की उम्मीद

How MS Dhoni six helped RCB to win, Dinesh Karthik, CSK vs RCB last over yash dayal गेंद जैसे ही बदली गई उससे yash Dayal को पकड़ मिली और महेंद्र सिंह धोनी को अगली ही गेंद पर चलता किया उन्होंने उसके बाद एक गेंद पर बल्लेबाज को सिर्फ एक ही रन लेने दिया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 27 रनों से मैच जीत प्लेऑफ का रास्ता पकड़ा।