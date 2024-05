मैं इंटरटेनमेंट या कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नहीं हूं, गंभीर ने अपने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

What if KKR vs SRH Match gets Washed Out Qualifier 1 Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad : AccuWeather की भविष्यवाणी के मुताबिक, इस मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालाँकि, नमी के कारण दूसरी पारी के दौरान ओस की भूमिका हो सकती है। यह एक अच्छी पिच होगी इसलिए केवल छक्के और चौकों की बारिश होने की संभावना है। तापमान 37-31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है।