जानिए कैसे जिम्नास्टिक के अनुभव काम आया ऋषभ पंत की मैच फिटनेस में

Use of fake cheese in Indore : इंदौर में कोई धंधा चले न चले, खाने पीने के ठियों पर इफरात में भीड़ टूटती है। यहां खाऊ गली की तादात बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि इंदौरी एक वक्‍त का खाना इन खाऊ गलियों में ठियों पर ही खाते हैं। हालांकि इनमें से स्‍वाद का चटकारा लेने वालों में से ज्‍यादातर को नहीं पता कि वे कितना और कौनसा ‘नकली माल’ खा रहे हैं।