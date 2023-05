दिल थाम कर बैठिए, अब प्लेऑफ में बन रहे हैं लखनऊ बनाम बैंगलोर मैच होने के समीकरण

Take RCB into the top four. Don't deprive us of LSG vs RCB. The matter should settle in this session itself. — Silly Point (@FarziCricketer) May 16, 2023

Eliminator 1 : RCB vs LSG





Be ready for Greatest ever match in IPL. #RCBvLSG #LSGvsRCB pic.twitter.com/DkLGGL8J7C

— Lokesh Saini (@LokeshViraat18K) May 16, 2023

Whenever Next LSG vs RCB or Naveen Vs Kohli Game Happens pic.twitter.com/ygauukRTvo

We all are waiting for Round 3 between RCB vs LSG #rcbvslsg pic.twitter.com/J8xKH3nZwZ

— Chetan Battase (@ChetanBattase) May 16, 2023

लखनऊ के सुपर जाइंट्स खिलाड़ी नवीन उल हक और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के स्टार विराट कोहली के बीच 1 मई को हुए मुकाबले के बाद अब लोग दोनों टीमों को आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में एक दूसरे के सामने देखना चाहते हैं।मुंबई इंडियंस से हार जाने के बाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 59 के स्कोर पर सिमित कर उन्हें 112 रनों से हराकर अपना नेट रन रेट काफी हद तक सुधार लिया है। आईपीएल तालिका में वे अभी 12 मैचों में 12 अंकों के साथ 5वें स्थान पर हैं। वहीँ लखनऊ सुपर जाइंट्स 16 मई को मुंबई इंडियंस को 5 रनों से हराकर आईपीएल तालिका में 13 मैचों में 15 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है।1 मई को गंभीर की टीम के खिलाड़ी नवीन उल हक़ और गंभीर की विराट कोहली के साथ मौखिक बहस के बाद कई लोग इन दोनों टीमों को आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में फिर एक बार देखना चाहते हैं और कल की लखनऊ की जीत के बाद हो सकता है कि लोगों का इन दोनों को एलिमिनेटर में आमने सामने देखने का सपना पूरा भी हो जाए लेकिन ऐसा होने के लिए कुछ और कंडीशंस का पूरा होना भी ज़रूरी है जैसे :- Royal Challengers Banglore दोनों टीमों, Sunrisers Hyderabad और Gujrat Titans को अपने अगले मैचों में हरा दे।-Chennai Super Kings अपने अगले मैच में Delhi Capitals को हरा दे।-Kolkata Knight Riders अपने अगले मैच में Lucknow Super Giants को हरा दे।-Sunrisers Hyderabad अपने अगले मैच में Mumbai Indians को हरा दे।-Delhi Capitals या Rajasthan Royals अपने अगले मैचों में Mumbai Indians को हरा दे।रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जाएंट्स के बीच दो मैच खेले जा चुके हैं। दोनों ही मैच बहुत नजदीकी गए थे। पहला मैच लखनऊ ने अंतिम गेंद पर जीता था जबकि दूसरा मैच बैंगलोर ने एक लो स्कोरिंग मैच जीता था। दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमों को एक दूसरे के घर में जीत मिली। वहीं पिछले मैच में हुई विराट कोहली और गौतम गंभीर की अनबन के कारण दोनों ही ओर के फैंस एक बार फिर इन टीमों का मुकाबला देखना चाहते हैं।