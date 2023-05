कोलकाता लौट आओ गौतम गंभीर, लखनऊ के मैंटर के लिए ट्विटर पर उठी मांग

Lucknow Super Giants लखनऊ सुपर जाएंट्स के मेंटर Gautam Gambhir गौतम गंभीर इस साल भी सुर्खियों में रहे। गौतम गंभीर ने बतौर मेंटर अपनी टीम लखनऊ सुपर जाएंट्स को लगातार दूसरी बार प्लेऑफ में पहुंचाने में सफल हुए हैं। यह बात सही है कि इस बार विराट कोहली से उनकी अनबन ज्यादा चर्चा में रही लेकिन नेट्स पर खिलाड़ियों के तालमेल के कारण गौतम गंभीर एक सफल मैंटर साबित हुए हैं।यही कारण है कि कोलकाता नाईट राइडर्स को दो बार विजेता बनवा चुके गौतम गंभीर के लिए ट्विटर पर एक बार फिर आवाज बुलंद हुई है। गौतम गंभीर को कोलकाता के फैंस वापस अपनी ही टीम में बतौर कोच या मेंटर जोड़ना चाहते हैं। यह मांग फैंस ने ट्विटर पर उठाईहालांकि कोलकाता नाईट राइडर्स के पास एक ऐसा कोच है जिसने मध्यप्रदेश को रणीज ट्रॉफी जितवा दी थी। यही नहीं चंद्रकांत पंडित ने कम संसाधनों में भी कोलकाता की टीम में आत्मविश्वास जगाया। ऐसा माना जा रहा था कि कोलकाता अपने नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर और मुख्य गेंदबाज पैट कमिंस के बिना कुछ भी खास नहीं कर पाएगी। लेकिन कुछ अकेले खिलाड़ियों जैसे शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह ने टीम को कुछ हैरतअंगेज मैच जिताए।गंभीर ने 10 सीज़न बतौर खिलाड़ी आईपीएल खेला है, 2008 से 2010 तक वह अपनी घरेलू टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा थे। उसके बाद उन्हें 2011 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने साथ जोड़ा था और कप्तान की भूमिका दी थी। गंभीर की ही कप्तानी में केकेआर ने 2012 और 2014 में आईपीएल का ख़िताब अपने नाम किया था। 2018 सीज़न के पहले केकेआर ने उन्हें रिलीज़ कर दिया था और फिर दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ उन्होंने बतौर कप्तान वापसी की थी। हालांकि उस सीज़न के बीच में गंभीर ने कप्तानी छोड़ दी थी और श्रेयस अय्यर को फिर दिल्ली का कप्तान बनाया गया था।