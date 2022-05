जीत के बाद पुणे की पिच पर रन बनाने का फोर्मूला मुकेश से साझा किया गायकवाड़ ने (वीडियो)

CSK Players Getting out on 90s



98 - Suresh Raina

93 - Matthew Hayden

95 - Murali Vijay

95 - Michael Hussey

96 - Shane Watson

96 - Faf Duplessis

99 - Ruturaj Gaikwad*#CSKvsSRH

(@ComeOnCricket) May 1, 2022

Dismissals on 99 in IPL



2013: Virat Kohli vs DC

2019: Prithvi Shaw vs KKR

2020: Ishan Kishan vs RCB

2020: Chris Gayle vs RR

2022: Ruturaj Gaikwad vs SRH*#IPL2022 #RuturajGaikwad

(@ComeOnCricket) May 1, 2022

अपनी 99 रन की शानदार पारी से प्लेयर ऑफ़ द मैच बने ऋतुराज गायकवाड ने कहा कि वह पिच पर ज्यादा समय बिताने की कोशिश कर रहे थे। गौरतलब है कि ऋतुराज गायकवाड़ का यह सत्र किसी बुरे सपने की तरह जा रहा था। पहले 2 मैचों में तो उन्होंने खाता भी नहीं खोला था। हालांकि कल वह अपने शतक से 1 रन से चूक गए लेकिन आखिरकार उन्होंने चेन्नई के लिए बड़ी पारी खेल दी।गायकवाड ने मैच के बाद कहा,''ऐसी पारी खेल कर काफ़ी बढ़िया महसूस हो रहा है। जब आपकी टीम जीतती है और आप अच्छी पारी खेलते हैं तो यह काफ़ी बढ़िया होता है। पहले कुछ मैच मेरे लिए अच्छे नहीं रहे थे। हालांकि मैं हर मैच को शून्य से शुरू करने में विश्वास रखता हूं। मुझे गति पसंद है। जब गेंद अच्छी गति से आपकी तरफ़ आती है तो मुझे अपनी शॉट्स लगाने में काफ़ी सहजता महसूस होती है। मैं कोशिश कर रहा था कि पिच पर ज़्यादा समय बिताया जाए। मैं डेवोन कॉन्वे को भी यही बोल रहा था। मैं इस पिच को अच्छे से जानता हूं। इसी लिए मैं उन्हें कह रहा था कि टिक कर खेलो रन अपने आप मिलेंगे।''चेन्नई की जीत में हैदराबाद के चार विकेट लेने वाले मुकेश चौधरी ने कहा,'' हैदराबाद ने पांच ओवरों तक कोई विकेट नहीं गंवाया था। मैंने एक कैच भी छोड़ दिया था। अपने दूसरे ओवर में मैं कैसे भी विकेट निकालना चाहता था। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि पावरप्ले में एक-दो विकेट निकालूं। आज ब्रावो नहीं थे तो मेरे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी थी। कल उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इस मैच का हिस्सा नहीं बनूंगा और तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी।'ऋतुराज गायकवाड 99 रन पर आउट होकर मात्र एक रन से शतक से चूक गए लेकिन उनकी शानदार पारी और डेवोन कॉन्वे (नाबाद 85) के साथ 182 रन की रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी की बदौलत ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ रविवार को आईपीएल मुकाबले में 20 ओवर में दो विकेट पर 202 रन का विशाल स्कोर बना लिया।'गायकवाड़ आईपीएल में 99 के स्कोर पर आउट होने वाले पांचवे और चेन्नई से 99 पर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने।गायकवाड ने 57 गेंदों पर 99 रन में छह चौके और छह छक्के लगाए। गायकवाड को टी नटराजन ने भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच कराया।