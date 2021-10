बढ़ती गई गेंदों की रफ्तार और ओवर खत्म होने से पहले इस कश्मीरी गेंदबाज ने फेंकी IPL 2021 की सबसे तेज गेंद

Umran Malik's slowest ball is the fastest ball for many bowlers in this tournament #RCBvsSRH



*le : pic.twitter.com/BOSlBb53J8 — Manoj Pareek (@mrpareekji) October 6, 2021

Umran Malik is the fastest bowler Alive in India right now but no media, no journalist will talk about him and that's not because he is muslim.



But because he is kashmiri muslim #RCBvsSRH pic.twitter.com/IQab2lfIZc — MAHTAB MALIK. (@mahtabmalik1580) October 6, 2021

Umran Malik is the only Indian player worthy of retention in this SRH squad. — Manya (@CSKian716) October 6, 2021

Batsman wearing helmet while playing against Umran Malik #RCBvsSRH pic.twitter.com/agBqszwanz — Tejas Dange (@irony_boi10) October 6, 2021

Umran Malik consistently crossing 150-mark, something SRH batting unit lacked this #IPL. — Silly Point (@FarziCricketer) October 6, 2021

Rcb player's to umran malik pic.twitter.com/FohmGHYOuj — Aasman Jhopda

(@AASMANJHOPDA) October 6, 2021

Team Baan usually applauds #Kashmiris known for throwing stones at a brisk pace towards person holding a woodwork at the other end. For a change they are lauding "Umran Malik" today.#RCBvsSRH — Troll Kit (@humurkatumur) October 6, 2021

गेंद की रफ्तार की बात करें तो पिछले आईपीएल सीजन में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज और दिल्ली कैपिटल्स के पेसर एनरिच नोर्त्जे का नाम सुर्खियों में आ रहा था। लेकिन इस सीजन कश्मीरी गेंदबाज अपनी तेज गेंदों के लिए कमाल दिखा रहे हैं।वह लगातार 150 किमी की रफ्तार से गेंद फेंक रहे हैं। में उमरान मलिक को पेसर टी नटराजन की जगह खेलने का मौका मिला था। हैदराबाद ने उन्हें शामिल भी तब किया जब प्लेऑफ में जाने की उनकी उम्मीदें खत्म हो गई थी लेकिन 2 मैचों में ही उमरान मलिक ने अपनी गेंदो की रफ्तार से सबको प्रभावित किया।बैंगलोर के खिलाफ उन्होंने 9वां ओवर डाला और उन्होंने 147, 151, 152 और फिर 153 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली। यह संभवत किसी भी भारतीय गेंदबाज द्वारा आईपीएल में डाली गई सबसे तेज गेंद भी हो सकती है।उनकी इस तेजी की ट्विटर पर काफी तारीफ हुई।इसके अलावा उनको आज विकटों के खाते में खाली हाथ नहीं जाना पड़ा। अरुण भरत को उन्होंने 10 रनों के स्कोर पर आउट कर आईपीएल में अपना पहला विकेट लिया। उमरान मलिक की ओर से आज के मैच में अपनी टीम के लिए सबसे किफायती भी साबित हुए। उन्होंने 4 ओवर में 5.25 की इकॉनॉमी से 21 रन देकर 1 विकेट लिया।