IPL 2021:कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी चुनी

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के आज के दूसरे मुकाबले में ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया।

दोनो ही टीमों ने एक एक बदलाव किया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने शाकिब अल हसन को ड्रॉप कर सुनील नारायण को शामिल किया है और ने ड्वेन ब्रावो को ड्रॉप कर लुंगी एन्गिडी को शामिल किया है।

#KKR have won the toss and they will bowl first against #CSK.



