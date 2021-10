CSK पेसर दीपक चाहर ने स्टेडियम में ही गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज और हो गई सगाई (वीडियो)

proposed to his partner after the match. Congratulations guys pic.twitter.com/OFdq33yUIv — Kanav Bali (@Concussion__Sub) October 7, 2021

के लिए आज का मैच गेंदबाजी से भले ही उतना अच्छा नहीं हुआ हो लेकिन वह मैदान के बाहर एक चीज के लिए सुर्खियों में आ गए।उन्होंने अपनी को प्रपोज कर दिया और इसका वीडियो वायरल हो गया।चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के स्‍टार तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने बुधवार को पांजाब किंग्‍स के खिलाफ मैच के बाद मैदान में ही सगाई कर ली। उन्‍होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दर्शकदीर्घा में अंगूठी बदली। किसी फैन ने उम्‍मीद नहीं की होगी कि दीपक इस तरह आईपीएल मैच के दौरान दुबई क्रिकेट स्‍टेडियम में सगाई कर लेंगे।मैच खत्म होते साथ ही दीपक चाहर दर्शक दीर्घा में पहुंचे जहां उनकी गर्लफ्रेंड मौजूदी थी। दीपक चाहर ने घुटने पर बैठकर दर्शकों के सामने अपने प्यार का इजहार किया। उनकी गर्लफ्रेंड ने भी तुरंत हां करके इस रिश्ते के लिए हामी भरी। उनके इर्द गिर्द जितने फैंस थे वह भी खुश हो गए और तालियां बजाने लग गए।इस वाक्ये पर सोशल मीडिया पर भी काफी शानदार कमेंट्स आए।मैच की बात करें तो आज दीपक चाहर काफी महंगे साबित हुए और उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 12 की इकॉनॉमी के साथ 48 रन लुटाए। वह सिर्फ शाहरुख खान का विकेट लेने में सफल रहे। लेकिन मैदान के बाहर दूसरा विकेट लेने में वह सफल रहे।दीपक ने जिस लड़की को प्रपोज कर अंगूठी पहनाई है वह बिग बॉस फेम सिद्दार्थ भारद्वाज की बहन है और उसका नाम जया भारद्वाज है। दीपक और जया कई दिनों से रिलेशनशिप में थे।गौरतलब है कि जया भारद्वाज के भाई सिद्दार्थ भारद्वाज छोटे पर्दे पर एक जाना माना नाम हैं। न केवल वह रियाल्टी शो बिग बॉस 5 बल्कि स्पिल्ट्सविला 2 का भी हिस्सा रह चुके हैं। वहीं दीपक चाहर बॉलीवुड एक्‍ट्रेस मालती चाहर के भाई हैं।दीपक चाहर ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ हुए दौरे में अपनी गेंदबाजी से तो सभी को प्रभावित किया ही था। मगर दूसरे वनडे मैच में जब भारत जीत की मानो सारी उम्मीद छोड़ चुका था, तब उन्होंने 8वें विकेट के लिए भुवी के साथ 84 रन जोड़े और 69 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए भारत को जीत दिलाई थी। इस जीत के साथ भारत ने वनडे सीरीज में 2-0 से अपने नाम कर ली थी।साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खिताबी मुकाबले में उन्होंने टी20 क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी (3.2 ओवर में 7 रन देकर 6 विकेट) प्रदर्शन किया था। इस मैच में उन्हें हैट्रिक भी मिली थी।चाहर ने 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर शफीउल इस्लाम को आउट कर अपना चौथा विकेट लिया था। उन्होंने 20वें ओवर की पहली दो गेंदों पर मुस्ताफिजुर रहमान और अमीनुल इस्लाम को आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की थी और टीम इंडिया को सीरीज जितवाई थी। इस प्रदर्शन के कारण उनको मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया था।