20 मिनट में 2 लीटर पानी पीने से महिला की मौत

10 poignant tragedies of the time of partition: भारत विभाजन के मंसूबों को 3 जून प्लान या 'माउंटबैटन प्लान' का नाम दिया गया। इससे पहले और इसके बाद में विभाजन को लेकर जो कुछ हुआ उससे आज की युवा पीढ़ी कब ही परिचित होगी। 1857 से 1947 तक 90 साल के संग्राम, आंदोलन और बलिदान के बाद भारतीयों ने आजादी की जगह देखी विभाजन की त्रासदी।