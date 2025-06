क्यों भारतीयों की पहली पसंद है कनाडा? जानिए कैसे मिलती है कनाडा की नागरिकता

Why indians want to go Canada and How to get canada citizenship: कनाडा के साथ भारत के संबंध काफी पुराने हैं। यदि रिकार्ड्स खंगाले जाएं तो साल 1903 या 1904 में पहली बार भारतीय कनाडा। इन भारतीयों में पंजाब से गए सिखों की संख्या सबसे ज्यादा थी। वर्तमान में कनाडा में भारतीयों की संख्या करीब 18 लाख है, जो कनाडा की कुल आबादी में अप्रवासी भारतीयों की 5.1 फीसदी हिस्सेदारी को दर्शाता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर क्या वजहें हैं जो भारतीयों को कनाडा की ओर इतना आकर्षित करती हैं? आइए, जानते हैं वो खास बिंदु जिनके कारण भारतीयों को कनाडा इतना लुभाता है। साथ ही यह भी जानते हैं कि कनाडा की नागरिकता कैसे मिलती है।





भारतीयों को कनाडा क्यों पसंद है: 5 प्रमुख बिंदु

1. अंतरराष्ट्रीय एजुकेशन सिस्टम को मान्यता: कनाडा का शिक्षा तंत्र दुनिया भर में उच्च गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए जाना जाता है। भारतीय छात्रों के लिए यह एक बड़ा आकर्षण है, क्योंकि यहां से प्राप्त डिग्री और डिप्लोमा वैश्विक स्तर पर करियर के अवसरों के द्वार खोलते हैं। कम ट्यूशन फीस और रहने की लागत भी इसे एक आकर्षक विकल्प बनाती है।

2. प्रोफेशनल्स के लिए शानदार अवसर: कनाडा की अर्थव्यवस्था मजबूत है और यहां कुशल पेशेवरों के लिए लगातार अवसर उपलब्ध रहते हैं। आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा और ट्रेड जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की कमी है, जिसे पूरा करने के लिए कनाडा सरकार आप्रवासियों का स्वागत करती है। भारतीयों के पास आवश्यक कौशल और अनुभव अक्सर कनाडा की श्रम बाजार की मांगों से मेल खाते हैं।

3. सुरक्षा और स्थायित्व : कनाडा को दुनिया के सबसे सुरक्षित और स्थिर देशों में से एक माना जाता है। यहां अपराध दर कम है और सामाजिक ताना-बाना मजबूत है। भारतीयों के लिए, विशेष रूप से परिवारों के लिए, यह सुरक्षा और शांति का वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां की बहुसांस्कृतिक नीति भी लोगों को सहज महसूस कराती है।

4. आसान परमानेंट रेजिडेंसी (PR): कनाडा सरकार आप्रवासियों को स्थायी रेजिडेंसी (PR) प्राप्त करने के लिए कई रास्ते प्रदान करती है। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम, प्रांतीय नॉमिनी कार्यक्रम (PNP) और फैमिली स्पॉन्सरशिप जैसे कार्यक्रम योग्य उम्मीदवारों को आसानी से PR प्राप्त करने में मदद करते हैं। एक बार PR मिलने के बाद, स्थायी रूप से बसने और काम करने की स्वतंत्रता मिलती है।

5. उच्च गुणवत्ता सुविधाएं: कनाडा अपने नागरिकों और स्थायी निवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा लाभ और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। यहां जीवन की गुणवत्ता उच्च है, जिसमें बेहतरीन बुनियादी ढांचा, स्वच्छ वातावरण और विविध मनोरंजक गतिविधियां शामिल हैं। ये सभी कारक भारतीयों को कनाडा में एक बेहतर भविष्य की कल्पना करने के लिए प्रेरित करते हैं।