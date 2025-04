कौन बनेगा वेटिकन का अगला पोप? यह 7 नाम हैं सबसे आगे दुनिया भर के कैथोलिक ईसाई समुदाय का शीर्ष धर्मगुरु होता है वेटिकल का पोप

Who will be the next Pope: कैथोलिक ईसाई समुदाय के शीर्ष धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के निधन के बाद अब यह चर्चा चल पड़ी है कि आखिर वेटिकन का अगला पोप कौन होगा। फिलहाल इस शीर्ष पद के लिए 7 नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं। उल्लेखनीय है कि पोप फ्रांसिस का सोमवार सुबह 88 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया।

यूं तो दुनिया में कई कार्डिनल पोप बनने की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन 7 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इनमें फिलीपींस के लुई एंटोनियो, इटली के पेट्रो पैरोलिन, हंगरी के पीटर एर्डो, अमेरिका के रेमंड लियो बर्के, इटली के ही मैटो जुप्पी, नीदरलैंड के विलियम्स जैकब आइजक तथा माल्टा के मारियो ग्रेच के प्रमुखता से चर्चा में हैं। पोप के लिए पीटर तुर्कसन (घाना) और मार्क ओउलेट (कनाडा) के नाम भी चर्चा में हैं।

पोप के चुनाव में भारत की भी अहम भूमिका : पोप का चुनाव दुनिया भर के कार्डिनल करते हैं। वर्तमान में 252 कार्डिनल हैं। हालांकि पोप के चुनाव के लिए इलेक्टर्स की संख्या 120 तक सीमित है। वोटिंग का अधिकार 80 वर्ष से कम उम्र के कार्डिनल को ही होता है। भारत से भी एक कार्डिनल पोप के चुनाव में शामिल होंगे।

ये 51 वर्षीय कार्डिनल जॉर्ज कूवाकड हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में कार्डिनल्स के कॉलेज में नियुक्त किया गया था। कूवाकड एक वेटिकन राजनयिक और इंटररिलिजियस डायलॉग के प्रमुख भी हैं। कूवाकड पोप के दौरे और वैश्विक धार्मिक नेताओं के साथ संबंधों की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। सायरो मलाबार कैथोलिक चर्च के प्रमुख आर्कबिशप कार्डिनल जॉर्ज एलेंचरी भी वोटर थे, लेकिन 19 अप्रैल 2025 को 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने के कारण अब वे वोटर नहीं रहे।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala