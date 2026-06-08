मिडिल ईस्ट में फिर छिड़ी जंग, इजरायल पर ईरान का जवाबी हमला, दागी बैलेस्टिक मिसाइलें



The Israeli Air Force struck military targets belonging to the Iranian terror regime in western and central Iran a short while ago. — Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2026 ईरान की राजधानी तेहरान तक धमाके सुने गए हैं। इजरायली हमले के बाद ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी और उन्हें साफ-साफ ईरान पर जवाबी हमला करने से रुकने को कहा था।



इजरायल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी की परवाह किए बिना ईरान पर जवाबी हमला कर दिया है। इजरालयी सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया कि इजरायल की वायु सेना ने कुछ समय पहले पश्चिमी और मध्य ईरान में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है।ईरान की राजधानी तेहरान तक धमाके सुने गए हैं। इजरायली हमले के बाद ईरान ने तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी और उन्हें साफ-साफ ईरान पर जवाबी हमला करने से रुकने को कहा था।

एपी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सरकारी टीवी ने बताया कि इस्फहान, तबरीज और राजधानी तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। दोनों ओर से ये हमले ऐसे समय हुए हैं, जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध में स्थायी सीजफायर कराने की कोशिशें पहले से ही मुश्किल में थीं।





ईरान ने हमला क्यों किया : बता दें कि इसके पहले ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी थीं। 8 अप्रैल को शुरू सीजफायर के बाद यह पहली बार था जब ईरान ने इजरायल को निशाना बनाया है। ईरान ने यह हमला इसलिए किया क्योंकि इजरायल नए सीजफायर के बावजूद लेबनान पर हमला कर रहा था। ईरान ने अपने इस हमले से एक दिन पहले ही कार्रवाई की चेतावनी दी थी क्योंकि इजराइल ने रविवार को लेबनानी की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर बिना किसी चेतावनी के हमला किया था।



