कनाडाई आरोपों पर अमेरिकी विदेशमंत्री ब्लिंकन से एस. जयशंकर की चर्चा

Age of consent for sex: विधि आयोग (Law Commission) ने यौन संबंधों के लिए सहमति की उम्र (Age of consent) 18 वर्ष में कोई बदलाव नहीं करने की सिफारिश की है। भारत में महिलाओं के लिए यह आयु 1860 में 10 साल थी जिसे समय के साथ क्रमिक रूप से बढ़ाते हुए 2012 तक 16 वर्ष कर दिया गया था।