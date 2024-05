चाबहार डील पर जयशंकर की अमेरिका को दोटूक, छोटी सोच नहीं रखना चाहिए

S Jai shankar On Chabahar Port Deal: चाबहार डील पर भारत से गुस्साए अमेरिका को जयशंकर ने अब करारा जवाब दिया है। बता दें कि भारत ने ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल की एक डील (Chabahar Port Deal) की है, जिसके अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं है।

#WATCH | Kolkata, West Bengal: On US's remarks on Chabahar port, EAM Jaishankar says, "...I did see some remarks which were made, but its a question of communicating, convincing and getting people understand that this is actually for everybodys benefit. I dont think people should… pic.twitter.com/M6wEkzcAae