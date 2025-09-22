सोमवार, 22 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. अंतरराष्ट्रीय
  4. Russia offers to abide by expiring nuclear treaty for 1 year if US does the same
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (21:02 IST)

व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधि

trump putin
New Strategic Arms Reduction Treaty : दुनिया के दो शक्तिशाली देशों के बीच एक बड़ी संधि की मियाद खत्म होने वाली है। दोनों देशों के बीच अगर इस संधि की मियाद नहीं बढ़ी तो दुनिया पर परमाणु हथियारों का खतरा बढ़ जाएगा। मीडिया खबरों के अनुसार  रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को कंट्रोल करने वाला न्यू START संधि (New Strategic Arms Reduction Treaty) 5 फरवरी 2026 को खत्म होने वाला है। मीडिया खबरों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को ऐलान किया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सहमत हों तो रूस इस संधि को एक साल के लिए बढ़ाने को तैयार है।
न्यू START संधि क्या है?
पहले समझें कि न्यू START संधि आखिर है क्या। न्यू START संधि 2010 में लागू हुई थी। इसका मकसद अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की होड़ को सीमित करना था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के पास रणनीतिक परमाणु वारहेड (Strategic Nuclear Warheads) और उन पर तैनात मिसाइलों व बॉम्बर्स की संख्या पर सख्त पाबंदियां लगाई गईं।
क्यों दुनिया के लिए जरूरी
यह संधि इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दोनों महाशक्तियों के पास मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करती है। ऐसे में पुतिन का यह ऑफर सिर्फ रूस-अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हालांकि खबरें हैं कि वॉशिंगटन और मॉस्को ने अभी तक समझौते को आगे बढ़ाने या बदलने पर चर्चा नहीं की है।
क्या आ रही है बाधा
यूक्रेन में रूस का युद्ध इस समझौते को आगे बढ़ाने में एक बड़ी बाधा बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नए हथियारों के नियंत्रण समझौते पर बातचीत करने में रुचि का संकेत दिया है। इसमें से एक चीन शामिल होगा, लेकिन कोई औपचारिक वार्ता शुरू नहीं हुई है। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

BMC चुनाव में उद्धव और राज की पार्टी के बीच गठबंधन तय, जानिए क्या है सीट शेयरिंग फॉर्मूला

BMC चुनाव में उद्धव और राज की पार्टी के बीच गठबंधन तय, जानिए क्या है सीट शेयरिंग फॉर्मूलाशिवसेना (उबाठा) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे), मुंबई में नगर निकाय चुनावों के लिए अपने-अपने गढ़ों में सीट का बंटवारा बराबर-बराबर कर सकती हैं और महानगर के बाकी हिस्सों के लिए 60:40 का फार्मूला अपना सकती हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

GST पर संबोधन में PM मोदी ने क्या कहा? 1 मिनट में पढ़ें सब बातें

GST पर संबोधन में PM मोदी ने क्या कहा? 1 मिनट में पढ़ें सब बातेंGST reforms : जीएसटी दरों में कटौती लागू होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की वृद्धि गाथा को गति देंगे, कारोबारी सुगमता को बढ़ाएंगे और अधिक निवेशकों को आकर्षित करेंगे।

भारत में क्‍यों बढ़ रहीं बिजली की कीमतें, अध्ययन रिपोर्ट में हुआ खुलासा

भारत में क्‍यों बढ़ रहीं बिजली की कीमतें, अध्ययन रिपोर्ट में हुआ खुलासाIndia's Power Market News : गोवा प्रबंधन संस्थान और ब्रिटेन के किंग्स्टन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध तथा अस्थिर कोयला बाजार जैसे वैश्विक संकट भारत में बिजली की लागत को सीधे प्रभावित कर रहे हैं और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्रीमियम का भुगतान करना पड़ रहा है। भारत में एक दिन पहले की बिजली की कीमतें औसतन वास्तविक समय की कीमतों से काफी अधिक होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ‘जोखिम प्रीमियम’ बढ़ जाता है।

GST rate cut: सस्ता सोया, बिस्कुट और घी, पतंजलि ने घटा दिए अपने प्रोडक्ट्‍स के दाम

GST rate cut: सस्ता सोया, बिस्कुट और घी, पतंजलि ने घटा दिए अपने प्रोडक्ट्‍स के दामपतंजलि फूड्स लिमिटेड ने सोमवार से सोयाबीन बड़ी सहित विभिन्न उत्पादों की अधिकतम खुदरा कीमतों (MRP) में कमी की है। कंपनी ने जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने के तहत यह कदम उठाया। पतंजलि फूड्स ने रविवार को एक बयान में जीएसटी युक्तिकरण के अनुरूप अपने उत्पाद पोर्टफोलियो के एमआरपी को कम करने की जानकारी दी।

30 सितंबर तक SIR लागू करने के लिए तैयार रहें, चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दिए निर्देश

30 सितंबर तक SIR लागू करने के लिए तैयार रहें, चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दिए निर्देशSpecial Intensive Revision case : निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारियों को 30 सितंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए तैयार रहने को कहा है। आयोग का यह निर्देश इस बात का संकेत है कि अक्टूबर-नवंबर की शुरुआत में मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम शुरू हो सकता है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित अपने राज्यों की मतदाता सूची तैयार रखें।

और भी वीडियो देखें

व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधि

व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधिपरमाणु हथियारों को कंट्रोल करने वाला न्यू START संधि (New Strategic Arms Reduction Treaty) 5 फरवरी 2026 को खत्म होने वाला है। मीडिया खबरों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को ऐलान किया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सहमत हों तो रूस इस संधि को एक साल के लिए बढ़ाने को तैयार है।

सीएम डॉ. मोहन ने दशहरे के लिए खरीदा कुर्ता, यूपीआई से किया पेमेंट, कहा- बचत उत्सव है GST 2.0

सीएम डॉ. मोहन ने दशहरे के लिए खरीदा कुर्ता, यूपीआई से किया पेमेंट, कहा- बचत उत्सव है GST 2.0देश में आज से वस्तु एवं सेवा कर (GST-Goods and Service Tax) 2.0 की शुरुआत हो गई। इस मौके पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के चौक बाजार में खरीदारी की और यूपीआई से उसका पेमेंट भी किया। उन्होंने चौक बाजार में घूम-घूमकर व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और जनता से मुलाकात की और संवाद किया। सीएम डॉ. यादव ने व्यापारियों को स्वदेशी मंत्र अपनाने को कहा और उन्हें जीएसटी 2.0 की बधाई दी। इस दौरान खरीदारी कर रही महिलाओं ने सीएम डॉ. यादव को बताया कि उन्हें जीएसटी 2.0 का बड़ा फायदा मिला है।

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तें

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तेंमोदी सरकार नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटेगी। इसके साथ ही देशभर में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपए खर्च करेगी। इसमें एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल होंगे।

H-1B के नए नियमों का IT कंपनियों पर क्‍या होगा असर, Financial Services ने जारी की यह रिपोर्ट

H-1B के नए नियमों का IT कंपनियों पर क्‍या होगा असर, Financial Services ने जारी की यह रिपोर्टNew H-1B visa applications News : अमेरिका में विदेशी पेशेवरों के लिए नए एच-1बी वीजा आवेदनों पर एक लाख डॉलर का शुल्क लगाए जाने से घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनियों के कारोबारी ढांचे पर गहरा असर पड़ सकता है। वित्तीय परामर्शदाता मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2027 से इस फैसले के लागू होने पर अगर कोई कंपनी 5,000 एच-1बी वीजा के लिए आवेदन करेगी तो उस पर सिर्फ फीस का ही बोझ 50 करोड़ डॉलर हो जाएगा।

5G स्मार्टफोन्स की नेक्स्ट जनरेशन को सुपरचार्ज करेगा MediaTek Dimensity 9500 chipset, AI का होगा बेहतरीन प्रयोग

5G स्मार्टफोन्स की नेक्स्ट जनरेशन को सुपरचार्ज करेगा MediaTek Dimensity 9500 chipset, AI का होगा बेहतरीन प्रयोगस्मार्टफोन के लिए सिस्टम ऑन अ चिप (एसओसी) बनाने वाली अग्रणी कंपनी ताइवानी कंपनी मीडियाटेक ने सोमवार को अपने अब तक के सबसे उन्नत मोबाइल प्लेटफॉर्म मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 पेश करने की घोषणा की। ऑन-डिवाइस एआई, कंसोल-क्लास गेमिंग और बैटरी पावर में नए मानक स्थापित करते हुए मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 को 5जी स्मार्टफोन्स की अगली पीढ़ी को सुपरचार्ज करने के लिए डिजाइन किया गया है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com