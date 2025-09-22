25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तें

मोदी सरकार नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटेगी। इसके साथ ही देशभर में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपए खर्च करेगी। इसमें एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल होंगे। वर्तमान में मोदी सरकार की 300 रुपए की सब्सिडी के साथ 10.33 करोड़+ उज्ज्वला परिवारों का सिलेंडर केवल 553 रुपए में रिफिल हो जाता है। यह कीमत दुनियाभर के एलपीजी उत्पादक देशों से भी कम है।

क्या कहा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने

इसे महिलाओं के लिए नवरात्र का उपहार बताते हुए पुरी ने कहा कि उज्ज्वला का विस्तार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नारी शक्ति के सम्मान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी देवी दुर्गा की तरह महिलाओं का सम्मान करते हैं। यह निर्णय माताओं और बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण के हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। मंत्री ने इस योजना की सराहना सशक्तिकरण के प्रतीक और परिवर्तन के स्त्रोत के रूप में भी की।

क्या हैं मुफ्त एलपीजी पाने की शर्तें

गरीब परिवार, एसी व एसटी समुदाय की वयस्क महिलाएं जिनके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है, वे उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन पाने के लिए पात्र होंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए महिला के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाता होना चाहिए।

कहां करें आवेदन

इसके लिए आपको सबसे पहले उज्ज्वला 2.0 योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट (https://pmuy.gov.in/e-kyc.html) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। तेल कंपनी का नाम चुनें, उदाहरण के लिए इंडेन/भारतगैस/एचपी गैस। कनेक्शन का प्रकार चुनें, जैसे उज्ज्वला 2.0 नया कनेक्शन। राज्य, जिला और वितरक का नाम चुनें। मोबाइल नंबर, कैप्चा और ओटीपी दर्ज करें। श्रेणी चुनने के बाद परिवार का विवरण, पर्सनल डिटेल, पता और बैंक विवरण भरें, सिलेंडर प्रकार चुनें, ग्रामीण या शहरी चुनें और घोषणा पत्र चुनें और सबमिट करें। आवेदन के बाद रेफरेंस नंबर जनरेट होने पर उसे लेकर गैस एजेंसी पर जाएं।