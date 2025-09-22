सोमवार, 22 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. काम की बात
  4. Govt sanctions release of 25 lakh additional LPG connections under PM Ujjwala
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (19:12 IST)

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तें

Ujjwala connection
मोदी सरकार नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटेगी। इसके साथ ही देशभर में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपए खर्च करेगी। इसमें एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल होंगे। वर्तमान में मोदी सरकार की 300 रुपए की सब्सिडी के साथ 10.33 करोड़+ उज्ज्वला परिवारों का सिलेंडर केवल 553 रुपए में रिफिल हो जाता है। यह कीमत दुनियाभर के एलपीजी उत्पादक देशों से भी कम है।
क्या कहा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने
इसे महिलाओं के लिए नवरात्र का उपहार बताते हुए पुरी ने कहा कि उज्ज्वला का विस्तार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नारी शक्ति के सम्मान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी देवी दुर्गा की तरह महिलाओं का सम्मान करते हैं। यह निर्णय माताओं और बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण के हमारे संकल्प को और मजबूत करता है। मंत्री ने इस योजना की सराहना सशक्तिकरण के प्रतीक और परिवर्तन के स्त्रोत के रूप में भी की।  
क्या हैं मुफ्त एलपीजी पाने की शर्तें 
गरीब परिवार, एसी व एसटी समुदाय की वयस्क महिलाएं जिनके घर में एलपीजी कनेक्शन नहीं है, वे उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन पाने के लिए पात्र होंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए महिला के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाता होना चाहिए।
कहां करें आवेदन 
इसके लिए आपको सबसे पहले उज्ज्वला 2.0 योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट (https://pmuy.gov.in/e-kyc.html) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। तेल कंपनी का नाम चुनें, उदाहरण के लिए इंडेन/भारतगैस/एचपी गैस। कनेक्शन का प्रकार चुनें, जैसे उज्ज्वला 2.0 नया कनेक्शन। राज्य, जिला और वितरक का नाम चुनें। मोबाइल नंबर, कैप्चा और ओटीपी दर्ज करें। श्रेणी चुनने के बाद परिवार का विवरण, पर्सनल डिटेल, पता और बैंक विवरण भरें, सिलेंडर प्रकार चुनें, ग्रामीण या शहरी चुनें और घोषणा पत्र चुनें और सबमिट करें। आवेदन के बाद रेफरेंस नंबर जनरेट होने पर उसे लेकर गैस एजेंसी पर जाएं।  इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

BMC चुनाव में उद्धव और राज की पार्टी के बीच गठबंधन तय, जानिए क्या है सीट शेयरिंग फॉर्मूला

BMC चुनाव में उद्धव और राज की पार्टी के बीच गठबंधन तय, जानिए क्या है सीट शेयरिंग फॉर्मूलाशिवसेना (उबाठा) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे), मुंबई में नगर निकाय चुनावों के लिए अपने-अपने गढ़ों में सीट का बंटवारा बराबर-बराबर कर सकती हैं और महानगर के बाकी हिस्सों के लिए 60:40 का फार्मूला अपना सकती हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

GST पर संबोधन में PM मोदी ने क्या कहा? 1 मिनट में पढ़ें सब बातें

GST पर संबोधन में PM मोदी ने क्या कहा? 1 मिनट में पढ़ें सब बातेंGST reforms : जीएसटी दरों में कटौती लागू होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की वृद्धि गाथा को गति देंगे, कारोबारी सुगमता को बढ़ाएंगे और अधिक निवेशकों को आकर्षित करेंगे।

भारत में क्‍यों बढ़ रहीं बिजली की कीमतें, अध्ययन रिपोर्ट में हुआ खुलासा

भारत में क्‍यों बढ़ रहीं बिजली की कीमतें, अध्ययन रिपोर्ट में हुआ खुलासाIndia's Power Market News : गोवा प्रबंधन संस्थान और ब्रिटेन के किंग्स्टन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध तथा अस्थिर कोयला बाजार जैसे वैश्विक संकट भारत में बिजली की लागत को सीधे प्रभावित कर रहे हैं और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्रीमियम का भुगतान करना पड़ रहा है। भारत में एक दिन पहले की बिजली की कीमतें औसतन वास्तविक समय की कीमतों से काफी अधिक होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ‘जोखिम प्रीमियम’ बढ़ जाता है।

GST rate cut: सस्ता सोया, बिस्कुट और घी, पतंजलि ने घटा दिए अपने प्रोडक्ट्‍स के दाम

GST rate cut: सस्ता सोया, बिस्कुट और घी, पतंजलि ने घटा दिए अपने प्रोडक्ट्‍स के दामपतंजलि फूड्स लिमिटेड ने सोमवार से सोयाबीन बड़ी सहित विभिन्न उत्पादों की अधिकतम खुदरा कीमतों (MRP) में कमी की है। कंपनी ने जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने के तहत यह कदम उठाया। पतंजलि फूड्स ने रविवार को एक बयान में जीएसटी युक्तिकरण के अनुरूप अपने उत्पाद पोर्टफोलियो के एमआरपी को कम करने की जानकारी दी।

30 सितंबर तक SIR लागू करने के लिए तैयार रहें, चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दिए निर्देश

30 सितंबर तक SIR लागू करने के लिए तैयार रहें, चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दिए निर्देशSpecial Intensive Revision case : निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारियों को 30 सितंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए तैयार रहने को कहा है। आयोग का यह निर्देश इस बात का संकेत है कि अक्टूबर-नवंबर की शुरुआत में मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम शुरू हो सकता है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित अपने राज्यों की मतदाता सूची तैयार रखें।

और भी वीडियो देखें

H-1B के नए नियमों का IT कंपनियों पर क्‍या होगा असर, Financial Services ने जारी की यह रिपोर्ट

H-1B के नए नियमों का IT कंपनियों पर क्‍या होगा असर, Financial Services ने जारी की यह रिपोर्टNew H-1B visa applications News : अमेरिका में विदेशी पेशेवरों के लिए नए एच-1बी वीजा आवेदनों पर एक लाख डॉलर का शुल्क लगाए जाने से घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी (IT) कंपनियों के कारोबारी ढांचे पर गहरा असर पड़ सकता है। वित्तीय परामर्शदाता मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2027 से इस फैसले के लागू होने पर अगर कोई कंपनी 5,000 एच-1बी वीजा के लिए आवेदन करेगी तो उस पर सिर्फ फीस का ही बोझ 50 करोड़ डॉलर हो जाएगा।

5G स्मार्टफोन्स की नेक्स्ट जनरेशन को सुपरचार्ज करेगा MediaTek Dimensity 9500 chipset, AI का होगा बेहतरीन प्रयोग

5G स्मार्टफोन्स की नेक्स्ट जनरेशन को सुपरचार्ज करेगा MediaTek Dimensity 9500 chipset, AI का होगा बेहतरीन प्रयोगस्मार्टफोन के लिए सिस्टम ऑन अ चिप (एसओसी) बनाने वाली अग्रणी कंपनी ताइवानी कंपनी मीडियाटेक ने सोमवार को अपने अब तक के सबसे उन्नत मोबाइल प्लेटफॉर्म मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 पेश करने की घोषणा की। ऑन-डिवाइस एआई, कंसोल-क्लास गेमिंग और बैटरी पावर में नए मानक स्थापित करते हुए मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 को 5जी स्मार्टफोन्स की अगली पीढ़ी को सुपरचार्ज करने के लिए डिजाइन किया गया है।

रोहिणी आचार्य ने फिर किया ट्वीट, बोलीं- मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, लालू परिवार में कब थमेगी लड़ाई?

रोहिणी आचार्य ने फिर किया ट्वीट, बोलीं- मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, लालू परिवार में कब थमेगी लड़ाई?Rohini Acharya News : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ बेबुनियाद अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसमें ट्रोल, पेड मीडिया और वे लोग शामिल हैं जिनकी मंशा पार्टी पर कब्जा करने की है। आचार्य ने रविवार रात ‘एक्स’ पर एक नए पोस्ट में लिखा, मेरी कभी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रही, मुझे न तो राज्यसभा जाने में रुचि है, न ही विधानसभा का टिकट चाहिए।

यूपी सरकार की बड़ी उपलब्धि, राजस्व अधिशेष के मामले में टॉप पर

यूपी सरकार की बड़ी उपलब्धि, राजस्व अधिशेष के मामले में टॉप परMajor achievement of UP government: वित्त वर्ष 2022-23 में 16 राज्यों ने राजस्व अधिशेष (revenue surplus) दर्ज किया जिसमें उत्तर प्रदेश 37,263 करोड़ रुपए के साथ सबसे आगे रहा जबकि गुजरात एवं ओडिशा उसके पीछे रहे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाई तो लगेगा जुर्माना, जाति को लेकर और भी बदलाव

अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाई तो लगेगा जुर्माना, जाति को लेकर और भी बदलावfine if caste is written on vehicles in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक नोटिसों से सभी जातिगत संदर्भों को तत्काल हटाने और वाहनों पर जाति-आधारित स्टिकर लगवाने या नारे लिखवाने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रविवार देर रात सभी पुलिस इकाइयों और जिला प्रशासनों के लिए जारी यह आदेश 16 सितंबर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुपालन में लिया गया है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com