सोमवार, 22 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. truth behind i love muhammad fir police clarifies and muslim community protest
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , सोमवार, 22 सितम्बर 2025 (17:55 IST)

I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथराव

I Love Mohammad
देश के कई राज्यों में मुस्लिम I Love Muhammad का बोर्ड लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन उत्तरप्रदेश से शुरू होकर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड तक पहुंच गया। प्रदर्शन के दौरान कई शहरों में अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। देश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय I Love Muhammad को लेकर जुलूस निकाल रहा है। कई जगह पुलिस और मुस्लिम समाज के लोग आमने-सामने भी आए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक इस प्रदर्शन में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला- 
 
क्या था पूरा मामला
उत्तरप्रदेश के कानपुर में 4 सितंबर को ‘I Love मोहम्मद’ का पोस्टर लगाया गया। इसका कुछ हिन्दू संगठनों ने विरोध किया। इसके बाद उत्तरप्रदेश पुलिस ने इस मामले में 25 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया था। तब से लेकर अब तक यूपी पुलिस के एक्शन पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यह प्रदर्शन पहले उत्तरप्रदेश के कुछ शहरों में था लेकिन इसकी आंच कई राज्यों तक पहुंच गई।
 
दो पक्षों के बीच उलझी पुलिस  
बारावफात के जुलूस के दौरान आई लव मुहम्मद लिखे लाइट बोर्ड लगाए थे। आरोप था कि ऐसा करके नई परंपरा डाली गई। दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया था। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ बैनर और पोस्टर फाड़ने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने दोनों के बीच समझौता करवा दिया था। घटना के बाद पुलिस ने हिन्दू पक्ष के बैनर फाड़ने के मामले में कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसी को लेकर ये विवाद शुरू हो गया। मीडिया खबरों के मुताबिक I Love Muhammad बैनर को लेकर ये केस दर्ज किया गया था जब तक कानपुर पुलिस ने पूरे मामले को साफ किया और सफाई दी, तब तक यह विवाद फैल गया। 
 
क्या कहना था पुलिस का 
आइ लव मोहम्मद को लेकर शुरू हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को भी कानपुर के शारदा नगर में मुकदमे का विरोध करते हुए जुलूस निकाल प्रदर्शन किया गया। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। पुलिस का दावा है कि आइ लव मोहम्मद के स्लोगन से मुकदमे का कोई लेना- देना नहीं है। मुकदमा बारावफात की रोशनी कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति के गेट बनाने और भंडारे का बैनर फाड़ने पर हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अगर कोई निर्दोष है तो उसका नाम विवेचना से हटाया जाएगा।
 
औवेसी ने एक्स पर क्या लिखा
15 सितंबर को AIMIM के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट लिखी। इसमें उन्होंने कानपुर जोन के ADG को टैग करते हुए लिखा कि "I Love Muhammad"  कहना जुर्म नहीं है। अगर है तो इसकी हर सजा मंजूर है।
बरेली में क्या हुआ 
बरेली में आई लव मुहम्मद लिखे बैनर पोस्टर हटवाने पर लोगों की पुलिस से तकरार हो गई। शहर के किला थाना क्षेत्र में रविवार को थाना प्रभारी सुभाष कुमार टीम के साथ पहुंचे थे। उन्होंने 'आई लव मुहम्मद' लिखे पोस्टर हटाने की बात कही, जिसका मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया। पुलिस से तकरार के बाद मौलाना तौकीर रजा खान की पार्टी इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के नेता डॉ. नफीस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने पुलिस को कई तरह की धमकियां दीं।
 
उन्नाव में पथराव
गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के मनोहर नगर में रविवार रात अचानक हुए बवाल ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। यहां शुक्लागंज में मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने बिना अनुमति के जुलूस निकाल लिया। जुलूस के दौरान लगे नारे और भीड़ का उग्र रूप पुलिस-प्रशासन के लिए चुनौती बन गया। मीडिया खबरों के मुताबिक पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो जुलूस में शामिल लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 
 
महाराजगंज में पुलिस ने लगाई रोक 
महाराजगंज जिले के सक्सेना चौक पर I Love Muhammad का जुलूस निकाला जा रहा था। कुछ युवक I Love Muhammad के नारे लगाते हुए जुलूस निकाल रहे थे। इसमें 9 गाड़ियां भी शामिल थी। जैसे ही ये बात पुलिस को पता चली, हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन जुलूस को रोक लिया। 
 
उत्तराखंड में पथराव और मारपीट
उत्तराखंड के काशीपुर में बिना अनुमति के 'I Love मोहम्मद' का जुलूस निकाला गया। इसके बाद अचानक पथराव, मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हो गई और माहौल बिगड़ गया। हालांकि पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है और इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। खबरों के मुताबिक जुलूस में शामिल कुछ उपद्रवियों ने पुलिस की पिटाई की। इससे हालात बेकाबू हो गए थे।  एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

BMC चुनाव में उद्धव और राज की पार्टी के बीच गठबंधन तय, जानिए क्या है सीट शेयरिंग फॉर्मूला

BMC चुनाव में उद्धव और राज की पार्टी के बीच गठबंधन तय, जानिए क्या है सीट शेयरिंग फॉर्मूलाशिवसेना (उबाठा) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे), मुंबई में नगर निकाय चुनावों के लिए अपने-अपने गढ़ों में सीट का बंटवारा बराबर-बराबर कर सकती हैं और महानगर के बाकी हिस्सों के लिए 60:40 का फार्मूला अपना सकती हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

GST पर संबोधन में PM मोदी ने क्या कहा? 1 मिनट में पढ़ें सब बातें

GST पर संबोधन में PM मोदी ने क्या कहा? 1 मिनट में पढ़ें सब बातेंGST reforms : जीएसटी दरों में कटौती लागू होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की वृद्धि गाथा को गति देंगे, कारोबारी सुगमता को बढ़ाएंगे और अधिक निवेशकों को आकर्षित करेंगे।

भारत में क्‍यों बढ़ रहीं बिजली की कीमतें, अध्ययन रिपोर्ट में हुआ खुलासा

भारत में क्‍यों बढ़ रहीं बिजली की कीमतें, अध्ययन रिपोर्ट में हुआ खुलासाIndia's Power Market News : गोवा प्रबंधन संस्थान और ब्रिटेन के किंग्स्टन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध तथा अस्थिर कोयला बाजार जैसे वैश्विक संकट भारत में बिजली की लागत को सीधे प्रभावित कर रहे हैं और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्रीमियम का भुगतान करना पड़ रहा है। भारत में एक दिन पहले की बिजली की कीमतें औसतन वास्तविक समय की कीमतों से काफी अधिक होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ‘जोखिम प्रीमियम’ बढ़ जाता है।

GST rate cut: सस्ता सोया, बिस्कुट और घी, पतंजलि ने घटा दिए अपने प्रोडक्ट्‍स के दाम

GST rate cut: सस्ता सोया, बिस्कुट और घी, पतंजलि ने घटा दिए अपने प्रोडक्ट्‍स के दामपतंजलि फूड्स लिमिटेड ने सोमवार से सोयाबीन बड़ी सहित विभिन्न उत्पादों की अधिकतम खुदरा कीमतों (MRP) में कमी की है। कंपनी ने जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को देने के तहत यह कदम उठाया। पतंजलि फूड्स ने रविवार को एक बयान में जीएसटी युक्तिकरण के अनुरूप अपने उत्पाद पोर्टफोलियो के एमआरपी को कम करने की जानकारी दी।

30 सितंबर तक SIR लागू करने के लिए तैयार रहें, चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दिए निर्देश

30 सितंबर तक SIR लागू करने के लिए तैयार रहें, चुनाव आयोग ने अधिकारियों को दिए निर्देशSpecial Intensive Revision case : निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन अधिकारियों को 30 सितंबर तक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए तैयार रहने को कहा है। आयोग का यह निर्देश इस बात का संकेत है कि अक्टूबर-नवंबर की शुरुआत में मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम शुरू हो सकता है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित अपने राज्यों की मतदाता सूची तैयार रखें।

और भी वीडियो देखें

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंद

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंदWhich country pays the highest salary for indian: आज भारत के युवा अपनी प्रतिभा और कौशल का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर बेहतर करियर, ऊंची सैलरी और अच्छी जीवनशैली की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं। जब विदेश में नौकरी की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के वो कौन से देश हैं जो वास्तव में भारतीयों को सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं? और अगर अमेरिका टॉप पर नहीं है, तो भी वहां जाने की इतनी मारामारी क्यों मची रहती है? आइए इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

Prayagraj : अज्ञात वाहन ने 4 लोगों को रौंदा, खड़ी बोलेरो के सामने सो रहे थे, 3 महिलाएं घायल

Prayagraj : अज्ञात वाहन ने 4 लोगों को रौंदा, खड़ी बोलेरो के सामने सो रहे थे, 3 महिलाएं घायलPrayagraj Uttar Pradesh News : जिले के गंगा नगर के सोरांव थाना क्षेत्र में कानपुर-वाराणसी राजमार्ग पर सोमवार सुबह एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं घायल हो गईं। वाहन खराब होने के कारण बोलेरो गाड़ी के चालक ने सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी थी और उसमें सवार 4 लोग गाड़ी के सामने सो रहे थे जबकि 3 महिलाएं गाड़ी में ही सो रही थीं, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी।

GST 2.0 : छोटी कार खरीदने पर 70,000 रुपए की बचत, 13 प्रतिशत कम होगा किराने का खर्च

GST 2.0 : छोटी कार खरीदने पर 70,000 रुपए की बचत, 13 प्रतिशत कम होगा किराने का खर्चसोमवार से लागू हुए जीएसटी (GST 2.0) के अगली पीढ़ी के सुधारों से किराने और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के खर्च में 13 प्रतिशत की बचत होगी। दूसरी ओर छोटी कार खरीदने वाले को लगभग 70,000 रुपए का फायदा होगा। सरकारी अनुमानों के अनुसार स्टेशनरी, कपड़े, जूते और दवाइयों की खरीदारी पर 7-12 प्रतिशत की बचत होगी जबकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों के मामले में यह बचत 18 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। यह छूट सोमवार से लागू है।

उड़ते विमान में कॉकपिट में घुसने की कोशिश, एयर इंडिया की उड़ान में हड़कंप

उड़ते विमान में कॉकपिट में घुसने की कोशिश, एयर इंडिया की उड़ान में हड़कंपAttempt to enter cockpit of Air India plane: एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक यात्री ने कॉकपिट में घुसने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि यात्री टॉयलेट जाना चाहता था, इसके चलते उसने कॉकपिट खोलने की कोशिश की। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX-1086 ने सोमवार की सुबह 8 बजे बेंगलुरु से वाराणसी के लिए उड़ान भरी थी।

पंजाब में राहत पैकेज को राहुल गांधी ने बताया अन्‍याय, वीडियो शेयर कर PM मोदी से की यह अपील

पंजाब में राहत पैकेज को राहुल गांधी ने बताया अन्‍याय, वीडियो शेयर कर PM मोदी से की यह अपीलPunjab flood relief package case : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपए का प्रारंभिक राहत पैकेज राज्य के लोगों के साथ अन्याय है। उन्होंने यह मांग फिर दोहराई कि पंजाब के लिए तत्काल व्यापक राहत पैकेज जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि लाखों घर उजड़ गए, 4 लाख एकड़ से ज़्यादा की फ़सल बर्बाद हो गई और बड़ी संख्या में जानवर बह गए।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com