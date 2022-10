इंडोनेशिया में स्टेडियम बना मौत का मैदान, फुटबॉल मैच के दौरान भड़की हिंसा, 127 की मौत

मीडिया खबरों के अनुसार, अरेमा एफसी और पर्सेबाया सुरबाया के बीच मैच चल रहा था। पर्सबाया की टीम ने यह मुकाबला 3-2 से जीत लिया। अरेमा की टीम के प्रशंसकों को हार बर्दाश्त नहीं हुई और मैदान पर वह पर्सबाया की टीम के फैंस से भिड़ गए। इसके बाद स्थानीय पुलिस और इंडोनेशियाई राष्ट्रीय सशस्त्र बल के सदस्यों ने पर्सेबाया सुरबाया के खिलाड़ियों को मैदान से सुरक्षित बाहर निकाला।

समाचार एजेंसी एएफपी ने पूर्वी जावा के पुलिस प्रमुख निको अफिंटा के हवाले से बताया कि स्टेडियम के अंदर 34 लोगों की मौत हो गई। बाकी लोगों की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई।

#Breaking: Just in - At least 108 people confirmed dead after a football match between Arema and Persebaya in #Indonesia, after they were cornered by riot police after a clash, and got tear gassed, with no other place to run or hide and dying of oxygen shortages duo to the gas. pic.twitter.com/S9mEPJVpUg