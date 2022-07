ब्रिटेन में फिर सियासी संकट, जॉनसन की माफी के बाद ऋषि सुनक और साजिद जाविद का इस्तीफा

लंदन। के वित्त मंत्री और स्वास्थ्य सचिव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन दोनों ने दबाव बढ़ने पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा एक दागदार सदस्य को सरकार में अहम पद देने की बात कबूल करने के बाद इस्तीफा दिया।

जॉनसन ने मंगलवार को क्रिस पिंचर को उप मुख्य सचेतक नियुक्त करने के लिए माफी मांगी। इसके कुछ ही मिनटों बाद सुनक और जाविद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जॉनसन ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि पिंचर 2019 अनुचित व्यवहार करते पाये गये थे।

बीबीसी ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि जॉनसन ने सांसद के खिलाफ कदाचार की शिकायत के बारे में बताए जाने के बाद क्रिस पिंचर को सरकारी भूमिका में नियुक्त करने के लिए माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें 2019 में शिकायत के बारे में बताया गया था, लेकिन इस पर कार्रवाई न करके एक बुरी गलती की थी।

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.



I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.



