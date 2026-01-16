शुक्रवार, 16 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: इस्लामाबाद , शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (17:36 IST)

Lashkar E Taiba के कमांडर का कबूलनामा, हम वहां बैठ भी नहीं सकते, Pakistan को दर्द दे रहे Operation Sindoor से मिले घाव

operation sindoor
Operation Sindoor : पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने लिए ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा है और पाकिस्तान में जिंदा बचे आतंकी इससे मिले दर्द को कबूल भी कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से मिले दर्द को छुपाता रहा है।
पाकिस्तानी सरकार और अन्य आतंकी संगठन खुद को विजयी दिखाने के चक्कर में तबाही का जिक्र भी जबान पर लाने से बचते रहे हैं। अब्दुल रऊफ ने उस इमारत का जिक्र किया जो संगठन का केंद्र थी। तबाही का जिक्र करते हुए रऊफ ने बताया कि वह इमारत जो कभी वहां खड़ी थी, अब पूरी तरह ढह गई है।
 

ढह गई पूरी इमारत

लश्कर के टॉप कमांडर अब्दुल रऊफ ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुरीदके में हुए हमलों में उनके हेडक्वॉर्टर अब पूरी तरह ध्वस्त हो गया। रऊफ ने ने माना कि '6-7 मई को जो कुछ हुआ, उसके बाद वह जगह मस्जिद नहीं रही। 
आज हम वहां बैठ भी नहीं सकते, वह जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी है, ढह गई है, बहुत बड़ा हमला था। रऊफ ने जिस मस्जिद का जिक्र किया है, वह मरकज-ए-तोइबा है, जो एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के जरिए आतंकी ठिकानों पर की गई बमबारी में तबाह हो गया था।  Edited by : Sudhir Sharma
Iran Protests : ईरान से भारतीयों को एयरलिफ्ट करेगी सरकार, 16 जनवरी से शुरू हो सकता है ऑपरेशन

Iran Protests : ईरान से भारतीयों को एयरलिफ्ट करेगी सरकार, 16 जनवरी से शुरू हो सकता है ऑपरेशनईरान में भारी विरोध-प्रदर्शन के बीच बदलते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार उन भारतीय नागरिकों की वापसी में मदद करने की तैयारी कर रहा है जो अपने देश वापस आना चाहते हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक ईरान से निकाले जाने वाले लोगों के पहले बैच को 16 जनवरी तक एयरलिफ्ट किए जाने की उम्मीद है। ईरान में प्रदर्शनों पर सख्त कार्रवाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है।

Indian Coast Guard की बड़ी कार्रवाई, भारतीय समुद्री सीमा में घुसी पाकिस्तानी नाव जब्त, 9 क्रू सदस्य हिरासत में

Indian Coast Guard की बड़ी कार्रवाई, भारतीय समुद्री सीमा में घुसी पाकिस्तानी नाव जब्त, 9 क्रू सदस्य हिरासत मेंभारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने गुरुवार को बताया कि भारतीय जलक्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश कर रही एक पाकिस्तानी नाव को 9 क्रू सदस्यों के साथ जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई बुधवार, 14 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) के पास की गई। पकड़ी गई नाव को फिलहाल पोरबंदर लाया जा रहा है।

बिकनी इमेज बनाने से Grok AI का इंकार, imaginary characters पर नहीं लागू हुआ नियम, क्या बोले Elon Musk

बिकनी इमेज बनाने से Grok AI का इंकार, imaginary characters पर नहीं लागू हुआ नियम, क्या बोले Elon Muskसोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) ने अपने AI टूल 'ग्रोक' (Grok) के इमेज-एडिटिंग नियमों को और कड़ा कर दिया है। यह कदम बिना सहमति के बनाए गए आपत्तिजनक डीपफेक (non-consensual sexual deepfakes) को लेकर पिछले कई दिनों से हो रही आलोचनाओं के बाद उठाया गया है। हालांकि इन बदलावों ने विवाद को खत्म करने के बजाय एक नई बहस छेड़ दी है।

हिमाचल में भीषण अग्निकांड, LPG सिलेंडर में हुआ विस्‍फोट, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

हिमाचल में भीषण अग्निकांड, LPG सिलेंडर में हुआ विस्‍फोट, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौतNohradhar Fire Incident case : हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के अर्की बाजार में हुए दर्दनाक हादसे के 2 दिन बाद अब सिरमौर जिले से एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सिरमौर के नौहराधार क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड में एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दुःखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता और घायलों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

नीदरलैंड के महापौर नागपुर की गलियों में खोज रहे अपनी मां, 41 साल पहले इस घटना ने कर दिया था अलग

नीदरलैंड के महापौर नागपुर की गलियों में खोज रहे अपनी मां, 41 साल पहले इस घटना ने कर दिया था अलगदुनिया अजीब कहानियों से भरी पड़ी हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक बेटा अपनी मां को ढूंढते हुए भारत आ गया है। उनका कहना है उन्‍हें महाभारत पढी और इसके बाद वे सोचते हैं कि हर कर्ण को अपनी मां कुंती से मिलने का हक है।

bmc election results : 'मराठी मानुष' की राजनीति अब हाशिए पर, क्या 'ठाकरे' ब्रांड शिंदे के पास, कहां चूक गए उद्धव और राज

bmc election results : 'मराठी मानुष' की राजनीति अब हाशिए पर, क्या 'ठाकरे' ब्रांड शिंदे के पास, कहां चूक गए उद्धव और राजमुंबई की राजनीति में राज ठाकरे हमेशा से एक ऐसे नाम रहे हैं, जिनका भाषण सुनने के लिए भीड़ तो उमड़ती है, लेकिन वह भीड़ अक्सर वोटों में तब्दील नहीं हो पाती। ये एक बार फिर बीएमसी चुनावों में साबित हुआ। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उसके बाद भी बीएमसी में दहाई का अंक नहीं पार कर सके। 22 शहरों में उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला।

महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रांड का सूर्यास्त!, निकाय चुनाव में 40 साल बाद ढहा BMC का किला, उद्धव-राज ठाकरे की जोड़ी बेअसर

महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रांड का सूर्यास्त!, निकाय चुनाव में 40 साल बाद ढहा BMC का किला, उद्धव-राज ठाकरे की जोड़ी बेअसरमहाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत के साथ प्रतिष्ठा की लड़ाई वाले BMC में पहली बार भाजपा का मेयर बनता हुआ दिख रहा है। निकाय चुनाव के नतीजे और रुझान बता रहे है कि 40 साल तक ठाकरे परिवार के वर्चस्व वाले मुंबई महानगर पालिका (BMC) में पहली बार भगवा लहराने जा रहा है। निकाय चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जिस चमत्कार की उम्मीद की जा रही थी, उसने चुनाव नतीजों के बाद दम तोड़ दिया है।

गौतम गंभीर सितांशु कोटक के साथ महाकाल के साथ बगुलामुखी मंदिर में कर रहे टीम इंडिया के लिए प्रार्थना (Video)

गौतम गंभीर सितांशु कोटक के साथ महाकाल के साथ बगुलामुखी मंदिर में कर रहे टीम इंडिया के लिए प्रार्थना (Video)भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन शहर रवाना हुए। इस दौरान वह महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल हुए।

BMC चुनाव में गड़बड़ी, संजय राउत ने कहा- हजारों वोटरों के नाम गायब, EC की विश्वनीयता पर भी उठाया सवाल

BMC चुनाव में गड़बड़ी, संजय राउत ने कहा- हजारों वोटरों के नाम गायब, EC की विश्वनीयता पर भी उठाया सवालमहाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में भाजपा गठबंधन एकतरफा जीत की ओर है। रुझानों में 29 नगर निगमों में से 24 में भाजपा गठबंधन को बढ़त है। मुंबई के बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) में भाजपा+शिवसेना (शिंदे) अलायंस कुल 227 सीटों में से 118 सीटों पर आगे चल रहा है। महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों की कुल 2,869 सीटों के लिए गुरुवार को मतदान हुआ था, जिसमें लगभग 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है।

