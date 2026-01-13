मंगलवार, 13 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
नई दिल्ली , मंगलवार, 13 जनवरी 2026 (13:00 IST)

सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर जारी, गलत हरकत का मुंहतोड़ जवाब देंगे

Operation Sindoor : भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सैन्य तैयारियों और भावी चुनौतियों पर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भविष्य में पाकिस्तान की ओर से की गई किसी भी गलत हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।
 
उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के पराक्रम ने दिखाया है कि देश किसी भी जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए तत्परता से कार्रवाई करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सेना की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। आत्मनिर्भरता से सेना की ताकत बढ़ रही है।
 
उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अभी भी 8 आतंकी कैंप एक्टिव है। इनमें से 6 एलओसी और 2 इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने डीजीएमओ स्तर की बातचीत में एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखने का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान से साफ कह दिया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

सेना प्रमुख ने कहा कि 10 मई से वेस्टर्न फ्रंट और जम्मू-कश्मीर में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल में है। 2025 में, 31 आतंकवादियों को खत्म किया गया, जिनमें से 65% पाकिस्तान के थे, जिसमें ऑपरेशन महादेव में मारे गए पहलगाम हमले के 3 हमलावर भी शामिल थे। अब सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों की संख्या सिंगल डिजिट में है।
 
गौरतलब है कि अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले में 27 लोग मारे गए थे जिनमें 26 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल था। हमलावरों ने पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनके नाम और धर्म पूछे थे, उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा गया था। पुरुषों के कपड़े उतरवाए गए तथा उनका खतना भी देखा गया, जिन पुरुषों का खतना नहीं था, उन्हें उनके परिवार के सामने मार दिया गया।
 
पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर वहां मौजूद आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। भारत सरकार ने इन हमलों को केंद्रित, संतुलित और गैर-विस्तारवादी बताया
जनवरी में नहीं मिलेंगे माझी लाडकी बहीण योजना के पैसे

shaksgam valley पर चीन का नया दावा, सड़क निर्माण को बताया 'जायज', भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा- 'अवैध है कब्जा'

shaksgam valley पर चीन का नया दावा, सड़क निर्माण को बताया 'जायज', भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा- 'अवैध है कब्जा'पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शक्सगाम घाटी को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन ने सोमवार को एक बार फिर इस क्षेत्र पर अपना दावा ठोकते हुए कहा कि यह इलाका उसका है और वह अपनी जमीन पर बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। भारत ने सड़क निर्माण को अवैध कब्जा बताया है।

क्‍या है रहस्‍यमयी सोनिक वेपन, अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के सैनिकों को हुई खून की उल्‍टी, नाक से बहने लगा खून

क्‍या है रहस्‍यमयी सोनिक वेपन, अमेरिकी हमले में वेनेजुएला के सैनिकों को हुई खून की उल्‍टी, नाक से बहने लगा खूनअमेरिकी सेना की वेनेजुएला में की गई कार्रवाई के संबंध में सामने आ रही जानकारी बेहद चौंकाने और डराने वाली हैं। न्यूयार्क पोस्ट के मुताबिक निकोलस मादुरो को पकड़ने पहुंची अमेरिका सेना ने एक शक्तिशाली रहस्यमय हथियार का इस्तेमाल किया था, जिससे वेनेजुएला के सैनिक घुटनों पर आ गए। उनकी नाक से खून बहने लगा और खून की उल्टी करने लगे।

Get Out of MY Pub, UK के PM पर फूटा आम आदमी का गुस्सा, वीडियो वायरल

Get Out of MY Pub, UK के PM पर फूटा आम आदमी का गुस्सा, वीडियो वायरलयूनाइटेड किंगडम की राजनीति में उस समय हड़कंप मच गया जब लेबर पार्टी के नेता और वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को बाथ (Bath) शहर के एक पब से अपमानित होकर बाहर निकलना पड़ा। घटना का वीडियो तेजी से एक्स पर वायरल हो गया। एक्स पर वायरल इस वीडियो को लेकर लोग कई तरह के कमेंट्‍स भी कर रहे हैं।

आखिर क्‍या है डोनाल्‍ड ट्रंप के वेनेजुएला का खुद को राष्‍ट्रपति घोषित करने के मायने?

आखिर क्‍या है डोनाल्‍ड ट्रंप के वेनेजुएला का खुद को राष्‍ट्रपति घोषित करने के मायने?डोनाल्ड ट्रंप द्वारा खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति (Acting President) घोषित करने और वहां हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के गहरे कूटनीतिक और आर्थिक मायने हैं। यह घटनाक्रम वैश्विक राजनीति में एक अभूतपूर्व मोड़ है।

कौन हैं रक्षित चौहान, US द्वारा जब्त रूसी टैंकर से क्या है कनेक्शन, PM मोदी से परिवार ने बचाने के लिए क्यों लगाई गुहार

कौन हैं रक्षित चौहान, US द्वारा जब्त रूसी टैंकर से क्या है कनेक्शन, PM मोदी से परिवार ने बचाने के लिए क्यों लगाई गुहारWho is Rakshit Chauhan : हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर के रहने वाले 26 वर्षीय मर्चेंट नेवी अधिकारी रक्षित चौहान के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बेटे की सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित करने की भावुक अपील की है। रक्षित उस रूसी टैंकर 'मैरिनेरा' (Marinera) के 28 चालक दल के सदस्यों में शामिल हैं, जिसे हाल ही में अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक में जब्त कर लिया है।

सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर जारी, गलत हरकत का मुंहतोड़ जवाब देंगेOperation Sindoor : भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सैन्य तैयारियों और भावी चुनौतियों पर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भविष्य में पाकिस्तान की ओर से की गई किसी भी गलत हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

बिना भारी बर्फबारी के बीते चिल्लेकलां के 23 दिन, चिंता में हैं कश्मीरी

बिना भारी बर्फबारी के बीते चिल्लेकलां के 23 दिन, चिंता में हैं कश्मीरीJammu Kashmir weather update : माना कि इस समय कश्मीर में सर्दी की पकड़ बहुत मजबूत है और सबसे भयानक सर्दी की अवधि चिल्लेकलां जारी है पर कई सालों के उपरांत चिल्लेकलां के पहले 23 दिन बिना भारी बर्फबारी के शुष्क गुजरने से कश्मीरी चिंता में हैं कि क्या उनके हिस्से की बर्फ उन्हें मिलेगी या नहीं। हालांकि मौसम विभाग बर्फबारी की अपनी भविष्यवाणियों को बार-बार बदल रहा है, जिस कारण अब उस पर भी विश्वास करना मुश्किल हो गया है।

भोपाल में नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गोमांस पर घिरी सरकार, आरोपी असलम चमड़ा पर मेहरबानी पर उठे सवाल?

भोपाल में नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गोमांस पर घिरी सरकार, आरोपी असलम चमड़ा पर मेहरबानी पर उठे सवाल?राजधानी भोपाल में नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गोमांस मिलने का मामला गर्माता जा रहा है। हिंदू संगठन जहां एक ओर सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा शासित नगर निगम में गौवध को लेकर सीधे सरकार को घेर रही है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जानबूझकर आरोपी असलम चमड़ा को बचाने का आरोप लगाया है। भोपाल हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने असलम चमड़े के खिलाफ NSA लगाने के साथ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है।

उत्तराखंड में भूकंप के झटके, बागेश्वर से ऋषिकेश तक दिखा असर

उत्तराखंड में भूकंप के झटके, बागेश्वर से ऋषिकेश तक दिखा असरUttarakhand earthquake : उत्तराखंड में मंगलवार सुबह 7 बजकर 25 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बागेश्वर से ऋषिकेश तक भूकंप के झटके महसूस किए किए। भूकंप की वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए।

Weather Update : शीतलहर से ठिठुरा उत्तर भारत, बर्फीली हवाओं से कांपे कई राज्य, जानें देशभर का मौसम

Weather Update : शीतलहर से ठिठुरा उत्तर भारत, बर्फीली हवाओं से कांपे कई राज्य, जानें देशभर का मौसमWeather Update News : उत्तर भारत में भीषण शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप तेज हो गया है। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं ने तापमान को सामान्य से काफी नीचे गिरा दिया है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में दृश्यता बेहद कम है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। गुरुग्राम में तापमान रिकॉर्ड 0.6 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा से राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।
