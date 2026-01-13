Weather Update : शीतलहर से ठिठुरा उत्तर भारत, बर्फीली हवाओं से कांपे कई राज्य, जानें देशभर का मौसम

Weather Update News : उत्तर भारत में भीषण शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप तेज हो गया है। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं ने तापमान को सामान्य से काफी नीचे गिरा दिया है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्यों में दृश्यता बेहद कम है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। गुरुग्राम में तापमान रिकॉर्ड 0.6 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा से राजस्थान में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। सीकर के फतेहपुर में बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया।





मौसम विभाग ने आज बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, टोंक, दौसा, भरतपुर, धौलपुर जिलों के लिए कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली समेत कई इलाकों में काफी ठंड पड़ रही है।





3 दिनों के बाद शीतलहर में कमी आ सकती है। उत्तर पश्चिम भारत और बिहार में अगले 5 दिनों तक सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रह सकता है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री बढ़ सकता है।

