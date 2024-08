अमेरिका ट्रंप मुद्दे से आगे बढ़ने को तैयार : कमला हैरिस

Kamala Harris's statement on the issue related to Donald Trump : राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित मुद्दे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी एक ऐसे एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जो देश को विभाजित करता है और इसके लोगों के चरित्र को कमतर करता है।

अपने प्रचार अभियान के तहत पहले प्रमुख टेलीविजन साक्षात्कार में 59 वर्षीय अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी लोग आगे बढ़ने की नई राह के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति पद के लिए पांच नवंबर को होने वाले चुनाव में उनका मुकाबला ट्रंप से होगा।

हैरिस ने अपने सह-उम्मीदवार एवं मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज के साथ एक संयुक्त साक्षात्कार में सीएनएन से कहा, मुझे लगता है कि दुख की बात है कि हमारे पास पूर्व राष्ट्रपति के रूप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में एक ऐसे एजेंडे और एक ऐसे माहौल को आगे बढ़ा रहा है जो अमेरिकियों के रूप में हमारे चरित्र और ताकत को कमतर करता है- वास्तव में यह हमारे देश को विभाजित कर रहा है।

उन्होंने कहा, और मुझे लगता है कि लोग उस मुद्दे से आगे बढ़ने को तैयार हैं। हैरिस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साक्षात्कार का एक अंश साझा करते हुए लिखा, अमेरिकी लोग नई राह के लिए तैयार हैं। भारतीय और अफ्रीकी मूल की हैरिस ने साक्षात्कार के दौरान ट्रंप की पहचान संबंधी राजनीति पर टिप्पणी करने से इनकार किया। उन्होंने अपनी नस्लीय पहचान पर ट्रंप के दावों के बारे में सवालों का जवाब नहीं दिया और कहा कि यह वही पुरानी घिसी-पिटी कहानी है।

पिछले महीने, ट्रंप ने शिकागो में ‘नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लैक जर्नलिस्ट्स’ के सम्मेलन में हैरिस की नस्लीय पहचान पर सवाल उठाया था और कहा था कि वह पहले दक्षिण एशियाई के रूप में पहचान रखती थीं, लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अश्वेत हो गईं। हैरिस ने यह भी कहा कि निर्वाचित होने पर वह अपने मंत्रिमंडल में एक रिपब्लिकन को भी जगह देंगी। (भाषा)

